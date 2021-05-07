  • 30°C
香港時間 : 2021507日 (五) 16:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國選舉】深紅選區57年來首變天 保守黨贏開巷

環球政治 15:49 2021/05/07

分享：

英國地方選舉投票結束，結果陸續出爐，其中長期支持工黨的東北部港口城市哈特爾浦（Hartlepool）的國會議席補選已有結果，保守黨候選人以壓倒性優勢勝選，是57年來該區首次選出保守黨國會議員。失落深紅選區，對工黨來講是重大挫折，有黨表示，這反映工黨如今路綫完全失敗。

Twitter全面封殺特朗普 禁散播新平台消息【下一頁】

【新冠疫苗】德國反對豁免專利限制 稱知識產權是創意泉源【下一頁】

按初步點票結果，保守黨候選人莫蒂默（Jill Mortimer）得票率達52%，遠超工黨的候選人威廉斯（Paul Williams）的29%。工黨2017年在該區得票達逾50%，如今情況卻完全逆轉，可謂遭選民唾棄。

莫蒂默發表勝利宣言，稱對成為該區57年來首名保守黨議員及女議員感非常自豪。她形容自己的競選工程，將重點放在本地人的真正需要上，指工黨將當地的支持視為理所當然太久了。

失落深紅選區，對工黨來講無疑是重大挫折。支持前黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）左翼路綫的黨內組織Momentum發聲明，批評結果反映黨魁施紀賢（Keir Starmer）的路綫完全失敗，強調選民支持社會主義路綫。有黨員要求施紀賢就此問責下台。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【英國王室】壽星阿奇出新相 哈里籲撐疫苗慶生日【下一頁】

英國舉行地方選舉 民調指保守黨將奪歷史性勝利【下一頁】

責任編輯：林建忠

相關文章

【印度疫情】再增41萬確診 恐擴散至偏遠地區
今日
【印度疫情】再增41萬確診 恐擴散至偏遠地區
Twitter全面封殺特朗普 禁散播新平台消息
今日
Twitter全面封殺特朗普 禁散播新平台消息
美研究：一類人新冠重症機會高 同屬高危族群
今日
美研究：一類人新冠重症機會高 同屬高危族群
【新冠疫苗】兩巨頭反對豁免專利限制 指無助增加供應
今日
【新冠疫苗】兩巨頭反對豁免專利限制 指無助增加供應
【新冠疫苗】德國反對豁免專利限制 稱知識產權是創意泉源
今日
【新冠疫苗】德國反對豁免專利限制 稱知識產權是創意泉源

你可能感興趣

【印度疫情】再增41萬確診 恐擴散至偏遠地區
今日 15:13
【印度疫情】再增41萬確診 恐擴散至偏遠地區
Twitter全面封殺特朗普 禁散播新平台消息
今日 16:10
Twitter全面封殺特朗普 禁散播新平台消息
美研究：一類人新冠重症機會高 同屬高危族群
今日 15:02
美研究：一類人新冠重症機會高 同屬高危族群
政治 選舉 英國工黨 英國保守黨 郝爾彬 英國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月07日 時間16:00）

下一篇文章

【印度疫情】再增41萬確診 恐擴散至偏遠地區
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？
新型冠狀肺炎全球疫情（05月07日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月07日 時間16:00）
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）