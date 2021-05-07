【英國選舉】深紅選區57年來首變天 保守黨贏開巷

英國地方選舉投票結束，結果陸續出爐，其中長期支持工黨的東北部港口城市哈特爾浦（Hartlepool）的國會議席補選已有結果，保守黨候選人以壓倒性優勢勝選，是57年來該區首次選出保守黨國會議員。失落深紅選區，對工黨來講是重大挫折，有黨表示，這反映工黨如今路綫完全失敗。

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按初步點票結果，保守黨候選人莫蒂默（Jill Mortimer）得票率達52%，遠超工黨的候選人威廉斯（Paul Williams）的29%。工黨2017年在該區得票達逾50%，如今情況卻完全逆轉，可謂遭選民唾棄。

莫蒂默發表勝利宣言，稱對成為該區57年來首名保守黨議員及女議員感非常自豪。她形容自己的競選工程，將重點放在本地人的真正需要上，指工黨將當地的支持視為理所當然太久了。

失落深紅選區，對工黨來講無疑是重大挫折。支持前黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）左翼路綫的黨內組織Momentum發聲明，批評結果反映黨魁施紀賢（Keir Starmer）的路綫完全失敗，強調選民支持社會主義路綫。有黨員要求施紀賢就此問責下台。

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責任編輯：林建忠