【一家四口 離家出走】先要達到財富自由

3年前到台灣考察，常聽到「小確幸」這詞，細心翻查，得知概念來自日本作家村上春樹的著作《蘭格漢斯島的午後》，意即「微小而真確的幸福」。身邊朋友計劃移居台灣，活出簡約生活，於和暖陽光下，閒坐路邊特色Cafe享受珍珠奶茶，讀本自己喜愛小說，親身感受這種「小確幸」。

另一邊廂，有朋友眼見近年內地經濟起飛，出現不少新機會，即摩拳擦掌，由香港移居廣州，建立團隊，積極創業（開餐廳及地產仲介）。每周三天參加早上7時開始的商會，與組員建立更廣闊人脈，再Cross-Referral介紹客戶。希望承這「大時代」趨勢去提升自己「搵錢能力」，財富增加變成了不可避免的「副作用」。

不少人認為這兩種完全不同的生活態度只可「二選一」。然而，在現今科技平台上可以融合一起。疫情雖帶來痛苦，但加速了社會改變，特別是對互聯網的應用。以往筆者在香港時，經常參加由財經機構舉辦的投資研討會。但7年前離開香港到泰國旅居時，再無法親身參與。因疫情關係，一些投資研討會開始改為網上舉行，就連筆者身處日本沖繩，也可以透過視像參與。坦白說，筆者也很久沒參加研討會，去吸取最跟紅頂白的賺錢點子。

如何融合兩種生活態度

每逢年初，筆者都留意《iMoney》邀請蘇民峰師傅的專訪，閱讀他根據玄學引申的投資策略，可說是他的人生智慧。之前《iMoney》Youtube頻道《移民有三大條件，蘇民峰論盡移民熱點》之中，蘇師傅指，先看自己是否在「行運」，再看移民目的地是否也「行運」。如果你正行大運，但移民之地沒行運，會把你運程削弱。同樣，如果你沒行運，卻移民到正行運之地，也未能盡享當地益處。蘇師傅認為，最理想就是你行運外，移民目的地也行運。最後，如果你沒行運，移民之地也非行運，反而就沒有太大關係，「因為你自己不行運，那地方個個人也不行運，所以你不會覺得自己不行運！」

各人運程不同，地運也不一。筆者曾在泰國，英國以及日本生活，老實說，單看經濟發展潛力，遠不及內地。回到文章最初提及的兩個生活態度，如何一石二鳥，既享受慢活，又增加財富？答案顯然易見，無論活在那裏，是沖繩島或布吉島，財富最重要是放在經濟強勁發展地方（行運之地）！而操作財富最方便和安全的地方就是香港。透過香港獲取內地經濟成果，自己生活在熱帶小島享受陽光海灘（地域自由），一邊研讀《易經》智慧，一邊參透世界局勢。不用提升「搵錢能力」，而是提升「讓錢搵你」的能力（財富自由），妙哉妙哉！

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