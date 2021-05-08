【清酒新世界@iM網欄】山間‧一 中取り

「山間」是「新潟第一酒造株式会社」的代表作，名稱的由來是「以在山間（谷地）栽種的米為原料，在山間的小酒造內精心釀造出來的酒」。而山間是以現任及第四代社長武田良則先生為首，據說武田先生一共花了八年的時間嘗試及研究理想中最好的清酒味道，並完美地在作品中呈現出來！

其實新潟第一酒造株式会社是由多間不同的酒造合併而成的，包括新潟當地的越の露、大島、和泉屋及一川等等，當中較有代表性的兩大品牌就是「越之白鳥」和「山間」。這兩個系列都是以不同的方向發展達到極致的，越之白鳥是以「荒走り」和「責め」混合而成，而今天的主角山間就只用無濾過的「中取り」而成。

山間的特點就是他們的標籤非常之簡潔，最特別就是這個系列裏每一款清酒都是以數字來識別的，而每一款數字都是以清酒的酒桶號碼為記號，以及每一款清酒一年只會生產一次，而每一年的清酒也會作出改良，將上一年出品的優點保留再加以改良，所以每一年出品的口感都不一樣，而且只會愈來愈好！

山間是以輕果香和淡麗辛口為主線，今篇想介紹山間主線的超限定品，不但少量製作，還是我見過最特別的表現方法。我上年曾在專欄中分享有關壓榨清酒的過程，一共分成三次來進行壓榨，「山豊」便是第一次採酒出來的「荒走り」，「山間」就是酒桶中間區域的「中取り」，還有通常不會單一出售的「責め」便是「間豊」。同一桶釀造出來的清酒但不同的採酒時間，出品卻有不同的香氣與口感，口感分別有粗獷的，也有圓滑的，還有複雜的，想體驗箇中的奇妙，各位不妨一併入手山豊 荒走り、山間 中採り及間豊 責め，相信品嚐後便知道當中有什麼分別，以及較喜歡那一款清酒!

除此之外山間還有兩個特別的系列，就是以超辛口路線的「鬼山間」和走超級強悍發泡性的濁酒生酒「ORIORI ROCK」！這兩個特別的系列我就留待下個星期分享。



新潟第一酒造株式会社

地址：〒942-0315 上越市浦川原区横川660番地

電話：025-599-2236

官網：https://www.hakucho-sake.com/

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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