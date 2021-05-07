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【ET講股通】梁耀康：復甦概念繼續買 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:15 2021/05/07

分享：

恒指全日收報28610點，跌26點，大市總成交1,535億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股走勢偏弱，惟已跑贏A股，深指跌近2%。

恒生科技跌2.2%至7954點，失守8千關。騰訊 （00700） 跌1.7%至600元，快手 （01024） 跌5.6%至244.2元；高增長但未有盈利的二綫科技股，調整壓力更明顯。猶幸金融股、資源股力撑大市。

航運資源股續俏  科技股無運行

航運股、資源股普遍繼續造好；金價上試1,800美元，黃金股亦有表現。受惠內地進出口數據理想，經濟復甦主題繼續當炒。紙業股取消價格優惠，玖紙 （02689） 、理文造紙 （02314） 炒上。炒理財通，中銀香港 （02388） 升1.4%至29.15元。

傳內地或收緊企業境外上市，港交所 （00388） 跌2.7%至454.4元，若失守450元，後市恐無運行。

展望後市，恒指料續在28300至29200點上落爭持，走勢未算太差。惟科技股調整壓力恐未完，特別是二綫科技股，恒生科指重要支持看7600點，

【「ET講股通」問股環節，包括︰佳兆業、心通醫療、領展、中銀香港、香港小輪、福萊特、明源雲、貝康醫療、中石油︰立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此

 

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欄名 : ET講股通

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