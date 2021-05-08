【都市診療室】ADHD患童父母需學懂的事

莘莘學子在疫情期間經歷停課與復課的轉變，由面授課堂跳到虛擬的網課，隨著疫情起伏，被迫適應這一無常的學習模式。對於那些患有專注力不足/過度活躍症（ADHD）的學生來說，網課無疑是更大的挑戰，對學業成績、對朋輩社交，以至對父母關係，也存在可預見的影響。患童父母應如何應對，尤其在期望管理與藥物調控上，或許是如今環境下，需要學懂的事情。

網課，意味著學生們在家逗留的時間更長。有父母或覺得，既然毋須回校上課，倒不如讓患有ADHD的子女停止服藥，就當是一個藥物假期，反正影響不到其他人就好。然而，家長們似乎忽略了一個重點：小朋友沒有學校老師的督促下，無論在學習進度及積極性上，網課的成效也相對較低，他們或承受更大壓力，只是那刻尚未爆出來。

當ADHD小朋友完全停藥，網課時的專注力自然更低，甚至學習進度完全停頓。礙於他們已習慣了網課這套學習模式，日後復課時，在專注力不足與不穩定情緒影響下，他們或已對學習失去興趣，更難適應學校生活，更枉論考取到昔日的學業成績。如果屆時才選擇透過藥物補救，是可以，但也是太遲，能夠得到的療效也就更低。

應尋求專業人士協助

無可否認，部份家長依然覺得，「藥物」不是應對ADHD的有效方法，但臨床經驗告訴我們，用藥可以紓緩患童的病情，能夠在學習上、生活上幫他們一把。深入去看，當小朋友的情緒及學習也能回到軌道，家長的壓力也隨之消失，子女亦能在一個愉快環境下成長。畢竟，兩者是相互影響著。

經常強調，藥物治療並非一個單一模式，而是可以因應患童情況，逐點調節，讓他們逐點適應。就讓筆者分享一個例子：小學六年級的雯雯（化名）每逢網課都會失控尖叫及哭鬧，長期出現專注力不足問題的她原本成績不太差，可惜網課使她的學業漸漸追不上進度。她的父母在醫生建議下，讓她服用12小時長效藥物，漸漸適應網課與補習時間，減低學習時的困難。當然，雯雯父母也擔心，藥物會否長遠帶來影響，她的主診醫生評估過病情，認為雯雯可以放假時暫時停藥，紓緩治療的壓力。

家長們，當無法掌握或判斷子女的實際情況，嘗試尋求專業人士協助，例如向學校老師及社工查問子女在校內的表現，跟留在家中時作對比，從而找出適合他們的學習方法；面對用藥的疑慮，可以請教醫生，由對方判斷小朋友的病情，停藥與否，或是療程的彈性，也可因應整體狀況逐點調節。

最後提醒大家：專注力不足/過度活躍症的治療有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，家長記得與醫生討論，按小朋友的身體狀況、病情及家庭的承擔能力等，選擇最適合的治療方案。

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