【虛擬銀行】虛擬銀行開戶優惠吸用戶 惟市場滲透率低

虛擬銀行近年備受年青人士歡迎，其主要用戶群組包括娛樂和零售的愛好者，而用戶興趣亦集中於跟電子科技相關的產品，跟傳統銀行的用戶興趣有大不同。不過早前有8 間間虛擬銀行先後公布正式開業後首份年報，合共虧損24億元。有大數據公司Vpon近期發表報告指出，雖然虛擬銀行增長快，但其市場滲透率仍低於傳統銀行。

按金融類手機程式滲透率計算，滙豐及恒生等傳統銀行排名分別第四及第五位，而虛擬銀行中排名最高的眾安銀行只排第30位。報告又指出，第二至第五名的虛銀滲透率相若，反映出虛擬銀行之間競爭激烈。

報告亦同時發現，虛擬銀行的用戶對現金回贈優惠以及開戶獎賞的反應最為敏感，例如是眾安銀行推出的「唔要一萬 我要萬一」營銷計劃，讓銀行的應用程式新安裝率上升500%。

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責任編輯 : 陳子謙