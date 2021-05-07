【新股IPO】滴滴出行擬最快明年分拆電商平台橙心優選上市

滴滴出行擬在今年夏天到美國上市一事已傳了一段時間，不過滴滴出行都還未上市，公司已著手籌備分拆旗下電商業務橙心優選上市。消息指，滴滴出行打算在上市後，再計劃將旗下社區電商平台橙心優選分拆上市，預計橙心優選可於2022年或2023年上市，具體時間表尚未落實。

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據橙心優選官方網站顯示，橙心優選於去年6月推出微信小程序，7月底每日訂單量突破10萬單，於去年11月雙十一促銷活動期間全國每日訂單超過700萬單。

稍早前有報道指，滴滴已以保密方式向美國證券交易委員會提交上市申請，高盛、大摩為上市承銷商，估值或介乎於700億至1000億美元（約5438.9億至7768.4億港元）。

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記者：張以正