【山地悠遊人生@iM網欄】七星女廚－Carme Ruscalleda （下）

在Carme Ruscalleda 宣布關閉 Sant Pau餐廳前， 幸運地品嚐到餐廳30週年的盛大菜單，是我至今真心覺得物超所值的米芝蓮三星！

西班牙凍湯，用甜菜頭(Beetroot)做湯底，放進帶有醋汁的生魚片， 帶出甘鯛的鮮味，完全沒有腥味。

▲ 西班牙凍湯，用甜菜頭做湯底，放進帶有醋汁的生魚片

跟浮萍一樣美麗得義大利餛飩(ravioli)，餡料是羅勒(Basil)和開心果 ( Pistachios)， 香口細膩， 可惜只有一個， 真想吃一打。

▲ 跟浮萍一樣美麗得義大利餛飩(ravioli)，餡料是羅勒和開心果 ， 香口細膩

黑毛豬配嫩蠶豆、伴碟的醬料叫Romesco Sauce， 是用番茄、紅椒、黑椒、蒜頭、松仁和杏仁磨製而成。

▲ 黑毛豬配嫩蠶豆、伴碟的醬料叫Romesco Sauce

和牛， 唯一不滿是份量太小。

▲ 和牛

青咖喱比目魚（Tourbot) 配野生小蘆筍 （Asparagus), 羊肚菌 （Morels)， 菜餚烹製既簡單又美觀，最重要是味道配合得天衣無縫， 又有層次。

▲ 青咖喱比目魚，配野生小蘆筍 和羊肚菌

最後一道主食是野生菌燉小牛肉。

▲ 野生菌燉小牛肉

在上甜點前， 奉上柚子雪葩（Yuzu sorbet)製成的花朵，放進茶杯， 倒入焙茶。

▲ 柚子雪葩

▲ 奉上柚子雪葩製成的花朵，放進茶杯， 倒入焙茶

▲ 奉上柚子雪葩製成的花朵，放進茶杯， 倒入焙茶

第一道甜品是蜂蜜果凍裡面裹着乳酪， 上菜前再澆幾滴蜂蜜，味道清淡而芳香， 配合恰到好處。

▲ 蜂蜜果凍裹着乳酪

▲ 蜂蜜果凍裡面裹着乳酪， 上菜前再澆幾滴蜂蜜，味道清淡而芳香

脆脆的外層，包裹着冰淇淋，用鮮花和熱情果點綴，味道複雜， 菜名叫給客人的信件。到現在為止我吃過最好吃的甜點。

▲ 脆脆的外層，包裹着冰淇淋，用鮮花和熱情果點綴，菜名叫給客人的信件

吃完後我忍不住再點了道女廚神的首本名菜。馬卡龍配青蘋果、芹菜、菊花及火箭菜，賣相精緻，口味又濃郁又清新。

▲ 女廚神的首本名菜，鹹馬卡龍

▲ 馬卡龍配芝士、青蘋果、芹菜、菊花及火箭菜

最後一道菜玩味十足，一隻巧克力小豬， 用錘子打碎， 小豬的肚子裝着多款甜點。

▲ 一隻巧克力小豬， 用錘子打碎

▲ 用錘子打碎， 小豬的肚子裝着多款甜點

用餐後這位短髮幹練的女廚神出來跟客人逐一握手，個人魅力無法擋，從內心散發的笑容， 讓人不期然感受到她的陽光氣息。

▲ 短髮的Carme Ruscalleda ，個人魅力無法擋

她的美食源於加泰羅尼亞傳統為基礎，並註重品質和時令產品。她始終專注於以現代新的方式，將蔬菜和水果與海鮮類相結合，從而最大程度地提高了海鮮鮮度，並保持原汁原味，她創作的菜餚美觀且顏色顯明， 口感清鮮， 產生了一種優雅美學， 對此她深感榮幸。 她將自己的風格定義為“家庭烹飪，因為她從小向父母和周圍環境學習，然後加入了自己的想法。

Ruscalleda 獲得至高榮譽七星，她在接受采訪時說，我還沒有達到頂峰。她毅力驚人， 而且是個完美主義者， 她自信， 具創造力，願意冒險。她一直是女廚師的開拓者， 偶爾收到了一位日本顧客的邀請，希望她在東京開設一家完全相同菜式的精確複製品Sant Pau。經仔細考慮後， 2004年在東京開張，對所用原料的來源和質量， 她都有非常明確的要求，並由她培訓了三名年輕廚師。後來東京的Sant Pau 獲得米芝蓮二星， 至今仍持續營業。

Ruscalleda還是一位多產作家，寫了許多食譜，向世人展示典型的加泰羅尼亞菜餚和地中海美食，著重介紹現代，簡便，快捷和美味的飯菜。包括適用於非專業廚房的食譜。最著名的作品《烹飪之宴》和 《烹飪的幸福》（Cocinar para ser feliz）。

Ruscalleda 是首位獲得七顆米其林星的女性，卻從未因名望或性別而陷入困境。她一直提倡家庭的重要性，丈夫Toni一直與她並肩進行烹飪冒險。 她的兒子也深受她的熏陶，現在她的孩子Raül和Nùria與她一起工作， 巴塞隆那文華東方酒店的Moments是米芝蓮兩星餐廳，是Ruscalleda的兒子Raül主理，Ruscalleda參與陪訓、經營和創作。她一直堅信男人和女人具有相同的力量，婦女正在慢慢進入由男人統治的地區。在她的廚房裡， 性別平衡也證明了這一點，她的廚房工作人員中有一半是女性， 而且Ruscalleda 是全球許多女廚師的導師。

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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