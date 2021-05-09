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【山地悠遊人生@iM網欄】七星女廚－Carme Ruscalleda （下）

名人薈萃 08:00 2021/05/09

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Carme Ruscalleda 宣布關閉 Sant Pau餐廳前， 幸運地品嚐到餐廳30週年的盛大菜單，是我至今真心覺得物超所值的米芝蓮三星！

 

西班牙凍湯，用甜菜頭(Beetroot)做湯底，放進帶有醋汁的生魚片， 帶出甘鯛的鮮味，完全沒有腥味。

西班牙凍湯，用甜菜頭做湯底，放進帶有醋汁的生魚片

跟浮萍一樣美麗得義大利餛飩(ravioli)，餡料是羅勒(Basil)和開心果 ( Pistachios)， 香口細膩， 可惜只有一個， 真想吃一打。

跟浮萍一樣美麗得義大利餛飩(ravioli)，餡料是羅勒和開心果 ， 香口細膩

黑毛豬配嫩蠶豆、伴碟的醬料叫Romesco Sauce， 是用番茄、紅椒、黑椒、蒜頭、松仁和杏仁磨製而成。

黑毛豬配嫩蠶豆、伴碟的醬料叫Romesco Sauce

和牛， 唯一不滿是份量太小。

和牛

青咖比目魚（Tourbot) 配野生小蘆筍 （Asparagus), 羊肚菌 （Morels)， 菜餚烹製既簡單又美觀，最重要是味道配合得天衣無縫， 又有層次。

青咖喱比目魚，配野生小蘆筍 和羊肚菌

最後一道主食是野生菌燉小牛肉。

野生菌燉小牛肉

在上甜點前， 奉上柚子雪葩（Yuzu sorbet)製成的花朵，放進茶杯， 倒入焙茶。

柚子雪葩

奉上柚子雪葩製成的花朵，放進茶杯， 倒入焙茶

奉上柚子雪葩製成的花朵，放進茶杯， 倒入焙茶

第一道甜品是蜂蜜果凍裡面裹着乳酪， 上菜前再澆幾滴蜂蜜，味道清淡而芳香，  配合恰到好處。

蜂蜜果凍裹着乳酪

蜂蜜果凍裡面裹着乳酪， 上菜前再澆幾滴蜂蜜，味道清淡而芳香

脆脆的外層，包裹着冰淇淋，用鮮花和熱情果點綴，味道複雜， 菜名叫給客人的信件。到現在為止我吃過最好吃的甜點。

脆脆的外層，包裹着冰淇淋，用鮮花和熱情果點綴，菜名叫給客人的信件

吃完後我忍不住再點了道女廚神的首本名菜。馬卡龍配青蘋果、芹菜、菊花及火箭菜，賣相精緻，口味又濃郁又清新。

女廚神的首本名菜，鹹馬卡龍

馬卡龍配芝士、青蘋果、芹菜、菊花及火箭菜

最後一道菜玩味十足，一隻巧克力小豬， 用錘子打碎， 小豬的肚子裝着多款甜點。

一隻巧克力小豬， 用錘子打碎

用錘子打碎， 小豬的肚子裝着多款甜點

用餐後這位短髮幹練的女廚神出來跟客人逐一握手，個人魅力無法擋，從內心散發的笑容， 讓人不期然感受到她的陽光氣息。

短髮的Carme Ruscalleda ，個人魅力無法擋

她的美食源於加泰羅尼亞傳統為基礎，並註重品質和時令產品。她始終專注於以現代新的方式，將蔬菜和水果與海鮮類相結合，從而最大程度地提高了海鮮鮮度，並保持原汁原味，她創作的菜餚美觀且顏色顯明， 口感清鮮， 產生了一種優雅美學， 對此她深感榮幸。 她將自己的風格定義為“家庭烹飪，因為她從小向父母和周圍環境學習，然後加入了自己的想法。

 

Ruscalleda 獲得至高榮譽七星，她在接受采訪時說，我還沒有達到頂峰。她毅力驚人， 而且是個完美主義者， 她自信， 具創造力，願意冒險。她一直是女廚師的開拓者， 偶爾收到了一位日本顧客的邀請，希望她在東京開設一家完全相同菜式的精確複製品Sant Pau。經仔細考慮後， 2004年在東京開張，對所用原料的來源和質量， 她都有非常明確的要求，並由她培訓了三名年輕廚師。後來東京的Sant Pau 獲得米芝蓮二星， 至今仍持續營業。

Ruscalleda還是一位多產作家，寫了許多食譜，向世人展示典型的加泰羅尼亞菜餚和地中海美食，著重介紹現代，簡便，快捷和美味的飯菜。包括適用於非專業廚房的食譜。最著名的作品《烹飪之宴》和 《烹飪的幸福》（Cocinar para ser feliz）。

 

 

Ruscalleda 是首位獲得七顆米其林星的女性，卻從未因名望或性別而陷入困境。她一直提倡家庭的重要性，丈夫Toni一直與她並肩進行烹飪冒險。 她的兒子也深受她的熏陶，現在她的孩子Raül和Nùria與她一起工作， 巴塞隆那文華東方酒店的Moments米芝蓮兩星餐廳，是Ruscalleda的兒子Raül主理，Ruscalleda參與陪訓、經營和創作。她一直堅信男人和女人具有相同的力量，婦女正在慢慢進入由男人統治的地區。在她的廚房裡， 性別平衡也證明了這一點，她的廚房工作人員中有一半是女性， 而且Ruscalleda  是全球許多女廚師的導師。

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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