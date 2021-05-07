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【五一黃金周】澳門五一假期訪澳旅客人數達16.7萬人 　僅及兩年前假期26.2%

股市 16:22 2021/05/07

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澳門特區行政區政府旅遊局公佈內地五一黃金周訪澳旅客數據。

澳門特區行政區政府旅遊局今（7日）收市前公佈內地五一黃金周訪澳旅客數據，期內訪澳總旅客達16.7萬人，當中，5月1日錄得4.5萬人次，創單日新高。

澳門旅遊局表示，在5月1日至5月5日期間，日均旅客人次及酒店平均入住率較今年春節黃金周及4月份有明顯增長。期內日均入境旅客達3.3萬人，較今年春節黃金周假期上升158.2%，亦較4月日均入境旅客量上升25.4%。

不過，若與疫情前的2019年五一黃金周（5月1日至5月4日）相比，今年五一黃金周訪澳旅客人數為16.7萬人，對比2019年時的63.7萬人仍低出73.8%。以日均訪客計，今年五一假訪澳旅客則較兩年前少79%。

另外，今年五一黃金周錄得15.6萬內地旅客人次，佔總訪澳旅客人數93.4%。

酒店入住率表現相對較好，今年五一期間，澳門酒店平均入住率達83.2%，回復至接近2019年時的96.6%水平，亦較今年春節黃金周假期上升34.6個百分點。

按酒店星級分類，五一黃金周期內平均入住率如下﹕

酒店星級

平均入住率

（較今年春節黃金周假期入住率變化）
五星級酒店 84.8%（+33.8 個百分點）
四星級酒店 79.6%（+29.7 個百分點）
三星級酒店 86.6%（+41.4 個百分點）
二星級酒店 74.9%（+50.3 個百分點）
公寓 56.4%（+30.5 個百分點）

濠賭股暫表現分化，至下午收市，澳博 （00880） 跌近0.76%，收報9.13元；銀河娛樂 （00027） 微升0.3%，收報66.7元；美高梅中國 （02282） 跌1%，收報11.7元；金沙中國 （01928） 跌0.1%，收報34.55元。新濠國際 （00200） 跌2.5%，報14.1元。永利澳門 （01128） 跌0.7%，報13.68元，創一個月新低。

相關文章﹕

【五一黃金周】內地五一假期逾億人出遊 達去年同期6成

【濠賭股】五一假期首兩日暫有8萬人次訪澳門　僅及兩年前假期12.5%

 

編輯﹕賴奕羚

港股 酒店 金沙中國有限公司（01928） 澳博控股（00880） 澳門 美高梅中國（02282） 永利澳門（01128） 新濠國際（00200） 銀河娛樂（00027）

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