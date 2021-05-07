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【網絡安全】Google宣布　將強制用戶啟動帳號雙重驗證

科技 15:25 2021/05/07

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Google近日在世界密碼日（World Password Day）宣布，將實施自動要求使用者採用雙重認證（Two-factor authentication, 2FA）的登入方式，以加強用戶資訊保護。

社交平台及電子交易普及，不少科技廠商為用戶個人資訊及私隱，都會要求帳戶做雙重認證。Google近日在世界密碼日（World Password Day）宣布，將實施自動要求使用者採用雙重認證（Two-factor authentication, 2FA）的登入方式，以加強用戶資訊保護。

仿效三星及蘋果？　傳Google Pixel 6將支援UWB超寬頻技術

Google推Android系統地震警報功能　開放美國地區以外用戶

Google在網誌中指出，高達66%美國人承認在多個網站上使用相同的密碼。只要一個帳戶被盜，其他所有帳戶被盜取的風險也會上升。而Google一直以來已提供並建議用戶使用兩步驟驗證（2SV），每次用戶透過不同裝置登入Google帳號時，都必須點擊另個已登入裝置（上的提示，以兩步驟的方式來加強驗證力度。

不過，為了加強帳戶保安，Google除了將會在用戶註冊時，就啟動帳號雙重驗證外，也打算強制採用兩步驟驗證的登入方式，但具體開始實施的時間點則未有透露。Google同時也宣布將會推出一項免費的Password Import功能，用戶可儲存密碼，一次最多加入1000組不同網站的密碼。

【Google出錯】用戶投訴美國運通卡突被Google Pay移除　Google：調查中

責任編輯：曾曉汶

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