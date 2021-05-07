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【印度疫情】再增41萬確診 恐擴散至偏遠地區

環球社會熱點 15:13 2021/05/07

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印度新冠疫情未見緩和，周五（7日）公布單日再次新增破41萬人確診，死亡人數接近4,000。由於印度大城市在新一輪疫情嚴重受創，外媒指醫療資源更加匱乏﹑人口更多的偏遠地區亦遭連累，進一步擴散疫情。

【印度疫情】打完輝瑞疫苗都中招 傳染病專家染疫亡 【下一頁】

根據印度衛生部周五早上的數據，周四（6日）單日新增414,188宗感染，另有3,915宗死亡。累計至今已有近2,150萬人感染，共23.4萬人死亡。

各個印度大城市在新一波疫情中成為重災戶，醫療系統臨近崩潰，所有醫療物資供不應求。德里的印度教火葬場內，滿地裝有新冠死者骨灰的陶器﹑塑膠包裝袋及鋼盒，等待安排宗教儀式下葬。職員表示火葬場每日處理40具新冠病人屍體，服務早已不勝負荷。德里救護車亦嚴重不足，當局募集非牟利團體，改裝三輪車協力運送新冠病人。

外媒指出，醫療資源更落後的印度偏遠地區情況同樣惡劣，中央邦（Madhya Pradesh）更出現有病人只能夠在樹下接受治療。目前估計印度13億人中70%居住在非城市區域，外媒恐怕疫情隨時進一步在印度境內擴散。

印度疫情

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【印度疫情】單日逾41萬確診再破頂 下波疫情或難免 【下一頁】

印度總理莫迪被批評漠視疫情，批准舉行大型宗教慶祝及政治造勢活動，更拒絕下令全國封城。部分邦已推行嚴格社交限制，嘗試壓止疫情擴散。西南部喀拉拉邦周四（6日）宣布，周六（8日）起限制外出9日。

責任編輯：吳漢培

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