【利財筆記】林本利：又到五窮六絕 趁低買股收息

根據過去10年，甚至20年的數字，恒指在4月多數升，今年亦不例外。到了5月和6月，恒指有大量成分股除淨，恒指多數跌。但到7月，恒指除淨後又回升，故在5至6月這段期間趁低入市，買股收息，很大機會「財息兼收」。

筆者早於4月，在恒指升上29000點時向學生建議，倘若預期今年5月和6月是跌市，可考慮趁高沽出一兩成股票，特別是一些今年已賺10%或以上，並且已除淨派息的股票，換馬至股價相對落後，快將除淨派息的股票。亦可保留多些現金，期待在較低位再入貨等收息。若然相信牛市未死，仍應持倉至少80%，因為沽貨後未必可以在較低位再入貨。

入市五大指標

入市或換馬前要考慮五大指標：

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整體盈利表現

2019年度，50隻恒指成分股整體利潤賺約15,500億港元；2020年度恒指成份增至55隻，共賺約16,600億港元，上升了7%，主因是加入了賺千多億元的阿里巴巴（09988）。本地的地產股物業減值，令核心利潤高於稅後利潤。2020年人民幣升值約6.2%，8隻H股利潤（以港元計）升7%，由約5,700億元增至約6,100億元，與滙率升幅相若。