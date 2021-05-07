【新股IPO】港交所急跌近3%　中證監據報收緊內地企業境外上市

▲ 【新股IPO】港交所午後急跌 中證監據報收緊內地企業境外上市

港交所 （00388） 午後股價急跌近3%，彭博引述消息指，中證監研究收緊內地企業到香港或其他境外上市的規則。報道指，中證監考慮要求企業在境外上市時，向其提交上市申請文件，確保它們符合當地法律和監管要求，也令「ATM」等大型科網股向中證監交代更多資訊

中證監暫未回應報道。港交所扭轉今早最多1.2%，午後最多跌3%，低見452.4元，最新成交逾12億元。

雖然中美關係持續緊張，甚至牽起中概股除牌風波，但中國企業赴美上市個案不斷，香港過去兩年也有多家大型內地科網股新股上市。報道指，若有關新要求落實執行，可令內地監管機構「長臂」管理企業上市事宜，不單令字節跳動、滴滴出行等獨角獸上市受影響，連已上市公司也可能需向中證監提交披露文件。

目前，中證監已對在內地註冊的公司如H股股份有類似要求，但阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 等大型科網股或民企，大多是海外註冊公司上市，然後再以可變經濟實體（VIE）架構掌有境內公司的經濟權益，相關企業毋須遵守中證監相關要求。

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