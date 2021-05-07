  • 30°C
香港時間 : 2021507日 (五) 16:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】港交所急跌近3%　中證監傳收緊內地企業境外上市、回應「不屬實」（第二版）

股市 16:37 2021/05/07

分享：

【新股IPO】港交所午後急跌　中證監據報收緊內地企業境外上市

港交所 （00388） 午後股價急跌近3%，彭博引述消息指，中證監研究收緊內地企業到香港或其他境外上市的規則。報道指，中證監考慮要求企業在境外上市時，向其提交上市申請文件，確保它們符合當地法律和監管要求，也令「ATM」等大型科網股向中證監交代更多資訊。

中證監回應內地媒體稱，說法並不屬實。港交所扭轉今早最多1.2%升幅，午後最多跌3%，低見452.4元，全日收跌2.7%，報454.4元，成交逾25億元。

雖然中美關係持續緊張，甚至牽起中概股除牌風波，但中國企業赴美上市個案不斷，香港過去兩年也有多家大型內地科網股新股上市。報道指，若有關新要求落實執行，可令內地監管機構「長臂」管理企業上市事宜，不單令字節跳動、滴滴出行等獨角獸上市受影響，連已上市公司也可能需向中證監提交披露文件。

目前，中證監已對在內地註冊的公司如H股股份有類似要求，但阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 等大型科網股或民企，大多是海外註冊公司上市，然後再以可變經濟實體（VIE）架構掌有境內公司的經濟權益，相關企業毋須遵守中證監相關要求。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

（第二版更新中證監回應）

相關文章：

【螞蟻上市觸礁】外媒：中央正調查螞蟻上市速獲批原因　馬雲不可離國

【港交所股價】滙證大幅上調港交所目標價65%籲買　倡應以「生態圈」作估值基礎

【新股IPO改革】港交所據報放棄倍增新股盈利測試門檻　港交所：適時公布總結

港股 香港交易所（00388） IPO 中國證監會 香港交易及結算所有限公司

上一篇文章

【英鎊定存】專家料英鎊年內上衝1.43 教賺盡滙息醒招

下一篇文章

【開戶優惠】7銀行搶推開戶優惠 花旗現金獎5萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達4500億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達4500億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）