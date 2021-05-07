【政府工略】投推署請環球家族辦公室副主管 月薪8.5至10.6萬 條件和職責又如何

一份8萬以上的工作，職位的入職條件一向讓人感到困難，但實情是否正確，一切由你們評價。投資推廣署請環球家族辦公室副主管，月薪達85870至106340元，職位將按非公務員合約條款聘用，一般為期24個月。而能否續約則視乎本署的服務需要及受聘人的工作表現及品行而衡量。環球家族辦公室團隊是投資推廣署與其他政府部門、監管機構及金融服務業相關持份者共同實施的一項戰略舉措。團隊將制定和實施策略，以將香港定位為亞洲領先的家族辦公室中心，並會從海外和內地物色潛在客戶，以支持他們在香港設立公司和發展。環球家族辦公室團隊的主要使命之一是透過與各行業和政府部門合作，創建及增強支持環球家族辦公室的生態系統。而團隊將由位於香港、中國內地及歐洲的家族辦公室專家組成。

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入職條件：

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主要職責：

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申請手續：

申請人須於截止日期當日或之前遞交以下文件：



(i) 申請信詳細説明爲何申請人認爲自己適合本職位發送到電郵地址job@investhk.gov.hk；以及

(ii) 完整的履歷表發送到電郵地址job@investhk.gov.hk；以及

(iii) 使用公務員事務局互聯網站的表格 [GF340在線申請]於網上遞交申請。



由於面試邀請信或通知信將以電郵方式寄出，申請人須於申請表格上提供正確的電郵地址，並有責任查閱其電郵，以確保面試邀請信或通知信妥為收悉。



如在截止申請日期的七個工作天後仍未收到認收／確認電郵，請致電 3107 1073 或發送電郵到job@investhk.gov.hk與本署聯絡。獲篩選的申請人將在申請截止日期後六星期內獲邀出席面試。未獲邀參加面試者可作落選論。

聯絡地址：香港中環紅棉路8號東昌大廈24樓投資推廣署



電郵地址：job@investhk.gov.hk

查詢電話：31071010 / 31071073

截止申請日期(日/月/年) ：17/05/2021 17:00:00

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責任編輯：羅浩濂