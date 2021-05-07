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疫情嚴峻 Amazon印度加拿大Prime Day延期

環球政經 14:37 2021/05/07

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因應疫情嚴峻，美國網購龍頭亞馬遜Amazon向外媒表示，將推遲印度及加拿大的Prime Day 會員日促銷活動，其他國家則維持六月舉行。

貝佐斯再售亞馬遜持股 本周套現近20億美元見下頁

亞馬遜向外媒CNBC證實消息，將推遲印度及加拿大兩國的亞馬遜年度Prime Day 會員日，但並無公布新的舉辦日期。

【美股焦點】盈利升逾2倍勝預期 亞馬遜盈利增長創季度新高 見下頁

    點擊圖片放大

印度本周初多達2000萬人確診，過去一周確診數字佔全球確診的46%，全國相繼實施封城令；加拿大疫苗接種率相比其他國家進度滯後，四月的新冠病毒感染率首次超越美國。

除了印度及加拿大，亞馬遜表示會繼續在多國包括美、英、德、法及中國等舉辦Prime Day。於早前的季績會上已率先宣布今年Prime Day 將於6月舉行。

根據過往慣例，Prime Day 是在每年7月舉辦，但亞馬遜財務總監Brian Olsavsky表示，因為7月是旅遊旺季，將活動提前至6月對顧客和賣家均有利。

亞馬遜於2015年首次舉辦Prime Day。Prime Day 期間多間網上商店均會推出網上優惠，用以拓展新的Prime會員、推廣亞馬遜的產品和服務，以及在年中促進消費。

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撰文 : 馮卓謙

Amazon 印度 加拿大

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