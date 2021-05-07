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【宅經濟】Disney+全球迅速擴展　只靠AWS技術支援?

商業 14:31 2021/05/07

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Disney+使用Amazon Web Services（AWS），作為其首選公共雲端基礎設施供應商。

串流影視的產業不斷擴充，當中亦包括正在急速擴展的華特迪士尼公司的Disney+。Disney+使用Amazon Web Services（AWS），作為其首選公共雲端基礎設施供應商。

【電玩遊戲】Sony擴大遊戲業務　遊戲銷售額由41%增至53%

Disney+ 服務急速增長，在推出後的16個月內，用戶量已突破1億，並開拓至北美洲、歐洲、亞太和拉丁美洲的59個國家。迅速擴張的背後，是由AWS基礎設施及服務支援，當中包括50多項技術，包括機器學習、數據庫、儲存、內容交付、無伺服器和數據分析服務等。例如，Disney+使用Amazon Kinesis的處理和分析即時串流數據服務，來攝取影片內容，及應付每天數十億的客戶操作。

AWS 的亦讓Disney+ 的用戶可以將影片添加至觀看列表，並可以在開始觀看影片後在其他裝置接著觀看，或推薦接著觀看的內容。同時，Disney+亦藉Amazon Timestream來監測其串流平台的表現，確保用戶可不斷觀看最高品質的影片。

預計《Hamilton》、《花木蘭》和《曼達洛人》等內容將帶來龐大需求，Disney+的科技專家將與AWS緊密合作，以平衡負載、處理流量高峰。Disney+早前亦已經確認會登陸多個地區，包括香港。故由今年10月1日起，將關閉在亞洲播放的18 條頻道，包括FOX、 Disney Channel 、衛視體育台等。

【植物肉商機】Beyond Meat首季虧損超市場預期　無懼競爭對手減價

KKBOX香港推出無損音質串流服務　集全球三大唱片4,000萬首歌

責任編輯：葉泳珊

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