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【虛擬銀行】研究：虛銀增長快但滲透率仍低 用戶對開戶優惠最敏感

Hot Talk 14:31 2021/05/07

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虛擬銀行競爭激烈，開業初期往往以開戶優惠吸客

早前八間虛擬銀行先後公前正式開業後首份年報，合共虧損24億元。大數據公司Vpon發表報告，指雖然虛銀增長迅速，但市場滲透率仍低於傳統銀行；以金融類手機程式滲透率計，虛銀中排名最高的眾安銀行僅排在第30位，而滙豐及恒生等傳統大行則分別排第四及第五位。報告又指出，第二至第五名的虛銀滲透率相若，反映虛銀之間競爭激烈。

報告發現，虛銀用戶對開戶獎賞及現金回贈優惠反應最敏感，如眾安銀行的「唔要一萬 我要萬一」營銷計劃令該行應用程式新安裝率直接上升500%。節日獎賞亦非常受用戶歡迎，例如富融銀行於農曆新年贊助電視台派利是活動，令新安裝率飆升1800%。

此外，虛擬銀行主要用戶為年輕族群、線上學習群組，以及娛樂和零售愛好者，用戶興趣高度集中於電子科技相關產品，與傳統銀行用戶多只對金融類主題感興趣截然不同。

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編輯：謝智聰

 
眾安銀行 富融銀行 金融 虛擬銀行 銀行

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