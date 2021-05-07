疫情後報復性消費 內地黃金周2.3萬人出遊 旅遊項目預訂率激增3倍

內地「五一」黃金周假期消費強勁，全國共2.3萬人出遊，多個旅遊相關項目包括酒店及汽車租賃等預訂率均較去年同期激增3倍。

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內地旅遊網站Trip.com公布上周六（1日）至本周三（5日）「五一」假期的旅遊數據，形容是自新冠肺炎爆發以來最「火熱」公眾假期。數據指，酒店、汽車租賃等旅遊相關項目預訂率比去年同期升3倍，較2019年升30%。

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上海迪士尼渡假村是最受歡迎旅遊景點，尤其受21歲以下「Z時代」年輕人歡迎。黃金周假期亦帶動全國影視娛樂消費，票房網站天貓數據顯示，假期電影收益高達167億人民幣。

文化和旅遊部又估算，「五一」假期合共有2.3億人次出遊，按年增長119.7%，比2019年同期上升近18%；旅遊收入超過1132億元人民幣，按年增長138.1%。雖然數據仍然較2019年少40億人民幣，有經濟學家指，部份服務行業未恢復到疫情前水平，但整體經濟正持續復甦。

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