Twitter全面封殺特朗普 禁散播新平台消息

美國國會暴亂發生後,包括Twitter等多個社交平台宣布封鎖美國前總統特朗普賬戶。特朗普周二(4日)推出新交流平台,雖然不能留言,但內容可分享至Twitter。Twitter亦有人新開設帳戶,分享特朗普網誌原文,但不足一日全數被Twitter封鎖。

Facebook續鎖賬戶 特朗普:恥辱 【下一頁】

《路透社》報稱,發現Twitter封鎖多個疑似與特朗普(Donald Trump)有關的帳戶。美國國家廣播公司(NBC)亦指,其中一個被封鎖賬戶「DJTDesk」是周四(6日)上午開設,根據個人資料簡介顯示,賬戶將轉載特朗普網站帖文,並表明帖文內容由特朗普原創。

但特朗普(Donald Trump)發言人及高級顧問米勒(JasonMiller) 則表明,相關帳戶並非由特朗普團隊或相關人士設立,亦未獲得團隊授權。

特朗普推出新交流平台 聲稱同民眾直接對話 【下一頁】

有關帳戶出現數小時後便被Twitter封鎖,Twitter發表聲明指根據公司禁令規定,嚴格處理任何明顯意圖繞過禁令﹑宣傳或取代已被封鎖帳戶的帳戶。不過,Twitter亦曾表示,只要不違反其禁令內容,用戶可以分享特朗普網址上的內容。

現時Twitter上仍有一個名為「djtdesk3」的帳戶轉載分享網誌內容,並揚言「是為特朗普而做」(doing this for President Trump),要令他的想法被更多人看見,更向Twitter宣言,「無法滅掉所有人的聲音」(you can’t silence us all twitter)。

▲ Twitter上仍在分享特朗普網誌內容的賬戶,暫未被封鎖

特朗普Twitter賬戶上有8,800萬人追蹤,Twitter表示,即使特朗普再度當選總統,禁令也將繼續維持。Facebook周三(5日)宣布維持特朗普帳戶封鎖禁令,YouTube則表示,會在發生暴力事件風險減低後,才會解封特朗普帳戶。

責任編輯:李俊儀