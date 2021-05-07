Twitter全面封殺特朗普 禁散播新平台消息

美國國會暴亂發生後，包括Twitter等多個社交平台宣布封鎖美國前總統特朗普賬戶。特朗普周二（4日）推出新交流平台，雖然不能留言，但內容可分享至Twitter。Twitter亦有人新開設帳戶，分享特朗普網誌原文，但不足一日全數被Twitter封鎖。

Facebook續鎖賬戶 特朗普：恥辱 【下一頁】

《路透社》報稱，發現Twitter封鎖多個疑似與特朗普（Donald Trump）有關的帳戶。美國國家廣播公司（NBC）亦指，其中一個被封鎖賬戶「DJTDesk」是周四（6日）上午開設，根據個人資料簡介顯示，賬戶將轉載特朗普網站帖文，並表明帖文內容由特朗普原創。

但特朗普（Donald Trump）發言人及高級顧問米勒（JasonMiller） 則表明，相關帳戶並非由特朗普團隊或相關人士設立，亦未獲得團隊授權。

特朗普推出新交流平台 聲稱同民眾直接對話 【下一頁】

有關帳戶出現數小時後便被Twitter封鎖，Twitter發表聲明指根據公司禁令規定，嚴格處理任何明顯意圖繞過禁令﹑宣傳或取代已被封鎖帳戶的帳戶。不過，Twitter亦曾表示，只要不違反其禁令內容，用戶可以分享特朗普網址上的內容。

現時Twitter上仍有一個名為「djtdesk3」的帳戶轉載分享網誌內容，並揚言「是為特朗普而做」（doing this for President Trump），要令他的想法被更多人看見，更向Twitter宣言，「無法滅掉所有人的聲音」（you can’t silence us all twitter）。

▲ Twitter上仍在分享特朗普網誌內容的賬戶，暫未被封鎖

特朗普Twitter賬戶上有8,800萬人追蹤，Twitter表示，即使特朗普再度當選總統，禁令也將繼續維持。Facebook周三（5日）宣布維持特朗普帳戶封鎖禁令，YouTube則表示，會在發生暴力事件風險減低後，才會解封特朗普帳戶。

責任編輯：李俊儀