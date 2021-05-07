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【新股IPO】安能物流擬來港上市 計劃集資5億美元

股樓投資 21:05 2021/05/07

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內地貨運物流供應商安能物流遞交上市申請，聯席保薦人為中金公司及摩根大通。有媒體報道，安能物流目標來港上市，並計劃集資5億美元（約39億港元）。

根據初步招股文件所示，安能物流於去年貨運總量達1.20萬噸，並於中國擁有147家自營分撥中心。公司主要收入主要來自於快遞服務及零擔服務，當中零擔服務（即運輸、增值服務及派送）佔比近100%。


截至2020年，安能物流收入年增33%至70.8億元（人民幣，下同)，至於純利錄得2.2億元，2019年同期虧損為2.15億元。安能物流月中完成第7輪總值約3億美元的融資，新創建集團 （00659）亦有份投資。至於安能物流過去10年一共完成6輪融資，引入紅杉、高盛資本、凱雷資本等投資共數10億元人民幣。另外於最新一輪融資、即今年2月12日，獲大灣區共同家園基金、新創建集團等機構共斥資3億美元投資。

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責任編輯: 陳子謙

經濟 新創建集團（00659） 香港 IPO

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