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【疫市營商】荷里活廣場推新網購平台　1折換購100元電子現金券

商業 15:00 2021/05/07

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荷里活廣場將於5月13日推出「網上購物平台eShop」。（荷里活廣場提供）

疫情改變市民購物習慣，商場推出了網購平台。荷里活廣場將於5月13日推出「網上購物平台eShop」，並會一連四星期推出總值120萬元的商戶電子現金券。

顧客有機會以低至1折，換購80個大熱品牌包括：Uniqlo、H&M、Nike、Jurlique、Make Up For Ever、Laneige、洪瑞珍、奇華餅家等的100元電子現金券。每星期都有20個品牌的100元電子現金券上架。

【植物肉商機】Beyond Meat首季虧損超市場預期　無懼競爭對手減價

【電玩遊戲】Sony擴大遊戲業務　遊戲銷售額由41%增至53%

該平台每星期都有新貨上架。現時有部份商品會以低至1折發售，包括1折銷售Bruno三文治機、2折銷售Apple HomePod mini、4折銷售Nintendo Switch、4折銷售Dyson造型器等。

節日送禮　商場推低至1折換禮品
另外，場內同時推出消費回贈獎賞，包括1）購物800元，送出200元「春日消費賞」。2）「嚐美食．賞好戲」，憑指定參與食肆消費滿30元的即日單一機印發票，即可於百老匯荷里活戲院購買2D/3D正價戲票1張時，獲減免20元。

【疫市營商】旅遊業要重啟？　郵輪公司推地中海及北歐旅程預訂優惠吸客

VIC Club會員還享有多項獨家獎賞，包括「積分Triple Up」及「最高消費購物賞」。母親節及父親節臨近，更可以低至1折VIC積分換領禮品，包括：

1. 母親節換領禮品
5月6日至16日期間，可以低至1折換領Pandora手鏈、位元堂正珍珠末、Recolte多士爐等。

2. 父親節換領禮品
6月17日至27日期間，可以低至1折換領ITSU按摩器、飛利浦電動牙刷、Soul藍牙耳機等。

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

責任編輯：馬意文

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