美研究：一類人新冠重症機會高 同屬高危族群

除了長期病患及老人家外，原來有另一類人亦是新冠肺炎高危族群。有專家表示，禿頭的男性若感染新冠病毒，染疫後變成重症的機會較正常髮量男性高出2.5倍，而且入住深切醫療部的風險亦較大。此外，若人們對雄性激素更敏感，亦會增加他們患上新冠肺炎機會。

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外媒報導指，美國研究團隊早前發現，在西班牙馬德里的3間醫院中，79%新冠肺炎住院男性患者有雄激素性脫髮，較同齡人口的3至5成感染率為高。因此，研究人員認為雄性禿與新冠肺炎重症有強烈關係。假如男性對雄性激素更敏感，大有可能面對更嚴重的新冠症狀。而女性若因雄性激素而出現脫髮問題，亦是新冠肺炎的高危一族。

團隊進一步深入研究，透過量度化學物質CAG，辨認男患者對雄激素敏感程度。一般來說，CAG水平愈高的人，頭部毛囊對雄激素的敏感度高，會愈容易患上雄性禿。研究涵蓋65名因新冠肺炎而住院的男患者，其中CAG水平較高的一群人士，平均住院時間為47天，有近71%患者入住ICU。體內CAG水平較低的男士平均只住院25天，只有約45%曾入住ICU，病情相對輕微。

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帶領研究團隊的應用生物企業的首席醫療官戈倫（Andy Goren）表示，研究反映CAG水平可以作為醫院分辨新冠風險的工具，找出有入住ICU風險的染疫男患者，亦能解釋男性為何染疫後的死亡率高於女性。

責任編輯：郭麗明