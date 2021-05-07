【Mirror老闆】李澤楷：已接種兩劑疫苗一段時間　不強逼同事接種

電訊盈科 （00008） 主席李澤楷在股東周年大會表示，自己已接種兩劑疫苗一段時間 ，公司亦將疫苗相關資料給予員工及提供協助，包括容許在辦公時間接種疫苗，如果接種疫苗後不適會批出假期會提供彈性等，但強調接種疫苗與否屬個人決定，不可以強逼同事，只會勸同事越快打疫苗越好。

92歲李嘉誠接種復必泰疫苗 問「你打咗未？」【下一頁】

李澤楷父親、長和系創辦人李嘉誠上月中亦在社交平台公布，已接種新冠疫苗。消息指，李嘉誠在養和醫院接種第一劑BioNTech復必泰疫苗。

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本地男團Mirror、Error近期爆紅，有小股東在股東會上稱讚ViuTV表現出色，李澤楷指出，ViuTV目前以年輕人為切入點，未來會與公司其他媒體如NowTV及Viu OTT等有更多協同效應。他又稱，ViuTV營運五年，已拍攝約1萬小時的自製節目，而過去一年疫情下收看電視的觀眾增加，公司在廣告的市佔率亦有提升。

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李澤楷又指，香港電訊目前業務平穩，現金流無受疫情影響，更有輕微增長，認為ViuTV等電盈其他業務雖然較進取，但在股票價值上等同贈送，對未來繼續派息審慎樂觀。

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編輯：吳敏芳