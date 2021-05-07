【電玩遊戲】Sony擴大遊戲業務　遊戲銷售額由41%增至53%

▲ 索尼（Sony，美：SNE）為了發展遊戲版塊，開始招攬和支援預算較少的遊戲開發工作室和企業。（法新社圖片）

疫情之下市民要與他人保持社交距離，更常留在家中玩玩具或電子遊戲。遊戲開發商看準電子遊戲的市場潛力，拓展相關業務。據《日經中文網》報道，索尼（Sony，美：SNE）為了發展遊戲版塊，在自行研發以外，還開始招攬和支援預算較少的遊戲開發工作室和企業，擴大業務。

Sony的PlayStation歷史悠久，PS5熱潮沒退卻，仍然有不少玩家訂購。而過去多款遊戲機和相關遊戲，帶動其遊戲業務的銷情亦在增長。據悉，該公司的遊戲銷售額佔比，由2017年的41％提高至2019年的53％。

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在2018年，PS4推出了《蜘蛛人》遊戲，全球銷量超過1,320萬套。在2020年PS5上市並推出新款的《蜘蛛人》系列遊戲，兩個月內銷售410萬套。

遊戲製作費提高 兼容其他媒介維持收支平衡

不過，手機、電腦和互聯網越趨普及，加上遊戲的製作費用因應繪圖等要求越趨精細，過去主力開發和銷售遊戲機和相關遊戲的開發商，都要變陣擴充業務。

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有指，製作只供PS5使用的遊戲非常不划算。PS5大部份的獨家遊戲是限時獨家，推出後的一至兩年，亦會設有以供其他遊戲機或媒介玩的版本。而利用美國遊戲開發商，推出的「虛幻引擎 （Unreal Engine）」，將可以在開發兼容PS5和其他媒介玩的遊戲。

責任編輯：馬意文