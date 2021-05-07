  • 29°C
香港時間 : 2021507日 (五) 13:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電玩遊戲】Sony擴大遊戲業務　遊戲銷售額由41%增至53%

商業 13:13 2021/05/07

分享：

索尼（Sony，美：SNE）為了發展遊戲版塊，開始招攬和支援預算較少的遊戲開發工作室和企業。（法新社圖片）

疫情之下市民要與他人保持社交距離，更常留在家中玩玩具或電子遊戲。遊戲開發商看準電子遊戲的市場潛力，拓展相關業務。據《日經中文網》報道，索尼（Sony，美：SNE）為了發展遊戲版塊，在自行研發以外，還開始招攬和支援預算較少的遊戲開發工作室和企業，擴大業務。

Sony的PlayStation歷史悠久，PS5熱潮沒退卻，仍然有不少玩家訂購。而過去多款遊戲機和相關遊戲，帶動其遊戲業務的銷情亦在增長。據悉，該公司的遊戲銷售額佔比，由2017年的41％提高至2019年的53％。

【母親節】Perrier夥村上隆限定展登港　新城市廣場可換聯乘氣泡水兼打卡（多圖）

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

在2018年，PS4推出了《蜘蛛人》遊戲，全球銷量超過1,320萬套。在2020年PS5上市並推出新款的《蜘蛛人》系列遊戲，兩個月內銷售410萬套。

遊戲製作費提高　兼容其他媒介維持收支平衡
不過，手機、電腦和互聯網越趨普及，加上遊戲的製作費用因應繪圖等要求越趨精細，過去主力開發和銷售遊戲機和相關遊戲的開發商，都要變陣擴充業務。

【車用芯片短缺】環球車廠削高科技功能　節省芯片保產能

有指，製作只供PS5使用的遊戲非常不划算。PS5大部份的獨家遊戲是限時獨家，推出後的一至兩年，亦會設有以供其他遊戲機或媒介玩的版本。而利用美國遊戲開發商，推出的「虛幻引擎 （Unreal Engine）」，將可以在開發兼容PS5和其他媒介玩的遊戲。

責任編輯：馬意文

相關文章

【機迷熱話】PS5擊敗Switch　成美國史上銷售速度最快遊戲主機
2021/04/19
【機迷熱話】PS5擊敗Switch　成美國史上銷售速度最快遊戲主機
【機迷熱話】數位版PS5電池出現問題　或導致遊戲無法運作
2021/04/20
【機迷熱話】數位版PS5電池出現問題　或導致遊戲無法運作
【機迷熱話】不再額外收費！Xbox免費網上連線對戰　逾50款遊戲任玩
2021/04/23
【機迷熱話】不再額外收費！Xbox免費網上連線對戰　逾50款遊戲任玩
【機迷熱話】玩遊戲學編程　Switch新作可自製遊戲
今日
【機迷熱話】玩遊戲學編程　Switch新作可自製遊戲

你可能感興趣

【機迷熱話】PS5擊敗Switch　成美國史上銷售速度最快遊戲主機
13:35 2021/04/19
【機迷熱話】PS5擊敗Switch　成美國史上銷售速度最快遊戲主機
【機迷熱話】數位版PS5電池出現問題　或導致遊戲無法運作
12:32 2021/04/20
【機迷熱話】數位版PS5電池出現問題　或導致遊戲無法運作
【機迷熱話】不再額外收費！Xbox免費網上連線對戰　逾50款遊戲任玩
18:54 2021/04/23
【機迷熱話】不再額外收費！Xbox免費網上連線對戰　逾50款遊戲任玩
疫情 電玩手遊 遊戲 銷售 索尼（Sony，美：SNE） PlayStation Sony 美國

下一篇文章

【疫市營商】旅遊業要重啟？　郵輪公司推地中海及北歐旅程預訂優惠吸客
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）
【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途