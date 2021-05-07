【植物肉商機】Beyond Meat首季虧損超市場預期　無懼競爭對手減價

▲ Beyond Meat今年首季虧損超出市場預期

植物肉近年掀起熱潮，不過生產成本仍然高於傳統肉類，植物肉生產商仍需面臨虧損。Beyond Meat（美：BYND）今年首季虧損超出市場預期，錄得2730萬美元（約2.12億港元）淨虧蝕。

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Beyond Meat昨日公布今年首季業績，除了淨虧損遠超市場預期，銷售額錄1.08億美元（約8.38億港元），亦低於預估的1.13億美元（約8.77億港元）。Beyond Meat解釋，餐廳客戶回購的時間間距延長，而零售商戶亦不再因疫情積存大量植物肉的庫存。

今次已是Beyond Meat連續第三個季度錄得比市場預估更嚴重的虧損，而Beyond Meat亦不斷投資在植物肉產業，希望加強在國際市場的定位。

Beyond Meat現時在中國及荷蘭亦已有生產設施。事實上，Beyond Meat在美國以外的零售市場表現不俗。受惠於需求強勁，海外銷售額增加12.5%；國際銷售額已佔公司收入的4分之1。

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Beyond Meat行政總裁Ethan Brown 又指，留意到美國及部分市場的餐飲服務正出現緩慢的「解凍」。品牌估計第二季收入將會達至1.35億至1.5億美元（約10.5億至11.6億港元），按年增加19%至32%。即使其競爭對手Impossible Foods已下調價格，冀拉近與傳統肉類的距離，但他認為未有大量搶走Beyond Meat的客戶，因品牌產品提供一定的顧客忠誠度。

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責任編輯：葉泳珊