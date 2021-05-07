  • 29°C
香港時間 : 2021507日 (五) 14:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【植物肉商機】Beyond Meat首季虧損超市場預期　無懼競爭對手減價

商業 13:50 2021/05/07

分享：

Beyond Meat今年首季虧損超出市場預期

植物肉近年掀起熱潮，不過生產成本仍然高於傳統肉類，植物肉生產商仍需面臨虧損。Beyond Meat（美：BYND）今年首季虧損超出市場預期，錄得2730萬美元（約2.12億港元）淨虧蝕。

【印度疫情】國泰貨運：數星期內已運逾100噸醫療物資往印度　擬增運力應付救援物資需求

Beyond Meat昨日公布今年首季業績，除了淨虧損遠超市場預期，銷售額錄1.08億美元（約8.38億港元），亦低於預估的1.13億美元（約8.77億港元）。Beyond Meat解釋，餐廳客戶回購的時間間距延長，而零售商戶亦不再因疫情積存大量植物肉的庫存。

今次已是Beyond Meat連續第三個季度錄得比市場預估更嚴重的虧損，而Beyond Meat亦不斷投資在植物肉產業，希望加強在國際市場的定位。
Beyond Meat現時在中國及荷蘭亦已有生產設施。事實上，Beyond Meat在美國以外的零售市場表現不俗。受惠於需求強勁，海外銷售額增加12.5%；國際銷售額已佔公司收入的4分之1。

【疫市營商】旅遊業要重啟？　郵輪公司推地中海及北歐旅程預訂優惠吸客

【疫市營商】母親節點慶祝？　Booking.com盤點6間酒店Staycation優惠（附酒店優惠一覽）

Beyond Meat行政總裁Ethan Brown 又指，留意到美國及部分市場的餐飲服務正出現緩慢的「解凍」。品牌估計第二季收入將會達至1.35億至1.5億美元（約10.5億至11.6億港元），按年增加19%至32%。即使其競爭對手Impossible Foods已下調價格，冀拉近與傳統肉類的距離，但他認為未有大量搶走Beyond Meat的客戶，因品牌產品提供一定的顧客忠誠度。

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【疫市營商】母親節點慶祝？　Booking.com盤點6間酒店Staycation優惠（附酒店優惠一覽）
今日
【疫市營商】母親節點慶祝？　Booking.com盤點6間酒店Staycation優惠（附酒店優惠一覽）
【疫市營商】旅遊業要重啟？　郵輪公司推地中海及北歐旅程預訂優惠吸客
今日
【疫市營商】旅遊業要重啟？　郵輪公司推地中海及北歐旅程預訂優惠吸客
【麥當勞】麥當勞夥Beyond Meat　試推植物肉漢堡「McPlant」
2021/02/02
【麥當勞】麥當勞夥Beyond Meat　試推植物肉漢堡「McPlant」
【植物肉商機】Pepper Lunch首推「植物漢堡扒鐵板餐」明日登場　擬續疫市擴充增曝光
2021/04/08
【植物肉商機】Pepper Lunch首推「植物漢堡扒鐵板餐」明日登場　擬續疫市擴充增曝光

你可能感興趣

【疫市營商】母親節點慶祝？　Booking.com盤點6間酒店Staycation優惠（附酒店優惠一覽）
今日 11:49
【疫市營商】母親節點慶祝？　Booking.com盤點6間酒店Staycation優惠（附酒店優惠一覽）
【疫市營商】旅遊業要重啟？　郵輪公司推地中海及北歐旅程預訂優惠吸客
今日 12:31
【疫市營商】旅遊業要重啟？　郵輪公司推地中海及北歐旅程預訂優惠吸客
【麥當勞】麥當勞夥Beyond Meat　試推植物肉漢堡「McPlant」
15:35 2021/02/02
【麥當勞】麥當勞夥Beyond Meat　試推植物肉漢堡「McPlant」
人造肉（Beyond Meat，美：BYND） 疫情 素食 銷售 產品 超市 POS 餐飲 零售 服務

上一篇文章

【職位空缺】勞工處推就業創前路　助中學畢業生投入職場

下一篇文章

【電玩遊戲】Sony擴大遊戲業務　遊戲銷售額由41%增至53%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）
【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）
【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票