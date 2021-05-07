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【體育用品股】體育用品股看俏 邊隻龍頭股可吼?

股市 13:30 2021/05/07

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市傳Adidas有意出售旗下Reebok品牌，安踏 （02020） 及李寧 （02331） 可能提交報價，加上電商平台公布內地體育用品品牌有不錯的銷售數據，這個板塊是否還有值搏空間？中薇證券研究部董事黃偉豪表示，在國策支持內需的基調下，看好體育用品股板塊，在「新彊棉」事件的推動下，也促進這些股份的估值上升，圖表已可見走勢轉強。

不少投資者關注，個別體育用品股升幅已多，是否仍值得追入?黃偉豪認為，李寧及安踏「長升長有」、可以看高一線；如欲作中綫部署，宜吸納龍頭股，黃偉豪較看好存在品牌溢價的李寧，但提醒現價追入已屬高位，宜留意風險，可考慮分階段吸納。


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股票 李寧 Adidas 體育用品股 銷售 安踏體育（02020） 李寧（02331）

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