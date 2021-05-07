【體育用品股】體育用品股看俏 邊隻龍頭股可吼?

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【港股市況】恒生指數午後初段升百點 友邦升逾2%、恒生中銀香港齊破頂（不斷更新）
市傳Adidas有意出售旗下Reebok品牌，安踏 （02020）
及李寧 （02331）
可能提交報價，加上電商平台公布內地體育用品品牌有不錯的銷售數據，這個板塊是否還有值搏空間？中薇證券研究部董事黃偉豪表示，在國策支持內需的基調下，看好體育用品股板塊，在「新彊棉」事件的推動下，也促進這些股份的估值上升，圖表已可見走勢轉強。
不少投資者關注，個別體育用品股升幅已多，是否仍值得追入?黃偉豪認為，李寧及安踏「長升長有」、可以看高一線；如欲作中綫部署，宜吸納龍頭股，黃偉豪較看好存在品牌溢價的李寧，但提醒現價追入已屬高位，宜留意風險，可考慮分階段吸納。
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