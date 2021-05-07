【疫苗氣泡】食衛局：放寬已接種疫苗人士強制檢疫期 　隔離檢疫最短為7日

港府公布「疫苗氣泡」策略近一個月，已接種兩劑新冠疫苗的密切接觸者或入境旅客，強制檢疫時間可縮短。食物及衛生局局長陳肇始今天（5日）下午3時交代最新檢疫安排，已完成兩劑新冠疫苗14日的市民，因應密切接觸者的強制檢疫期可以縮短至最短7日。從低至高風險地區抵港的已接受疫苗的人士，在酒店接受強制檢疫的時間也可縮短7日至7日或14日，而極高風險地區不會更改。

陳肇始指出，現時因大廈發現變種病毒感染者而須強制檢疫的居民，若最新檢測呈陰性，可分批安排離開檢疫中心。

疫苗氣泡下防疫措施重點

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國泰航空 （00293） 早段見過6.37元的一個月新低，中午收市報6.53元，無起跌。國泰航空午後股價反覆，最新微跌0.6%，報6.49元，成交逾5000萬元。

以下為直播重點：

【15：55】陳肇始稱，縮短檢疫期是經過聯合科學委員會對於數據的檢視，參考外國的做法，是有科學的根據。

【15：35】5月12日起，中國其他地區抵港的人士，強制檢疫期將由14天縮短至7天，並進行7天自行監察，並在第12天進行強制檢測。

【15：32】極高及甚高風險地區來港人士，即使已經接種疫苗，將維持現時21天的強制檢疫安排。

【15：27】中高風險地區來港人士，強制檢疫期將由21天縮短至14天，再進行7天的自行監察，並需在第19、26日強制檢測。

【15：25】目前低風險地區（歐洲、紐西蘭、新加坡）來港人士需接受14天酒店強制檢疫，若完成疫苗接種，則縮短至7天，並有7天自行監察，第12天、19天強制檢測。

【15：23】5月12日零時起，政府將放寬已接種疫苗來港人士的檢疫安排。

【15：20】涉及變異病毒株的確診個案緊密接觸者，符合接種疫苗等一定條件後，21天檢疫則可縮短至14天，在檢疫中心進行，此後需要進行7天的自我監察，並在第19日進行強制檢測。

【15：19】不涉及變異病毒株的確診個案緊密接觸者，符合接種疫苗等一定條件後，14天檢疫可縮短至7天，並可家居檢疫配合電子監測。

【15：16】完成接種兩劑新冠疫苗後14天的市民，強制檢疫期可以縮短。

【15：15】未來有源頭不明的病毒病毒株的個案，無論是初步確診還是確診，首先會就居住地作出限制與檢測宣告，此後全幢大廈居民需自行自我監測。但若大廈如出現多於一宗個案，不排除繼續進行21天的檢疫。

【15：13】今日作出評估，首批檢疫居民21天檢疫期全部檢測呈陰性。

【15：11】截至5月6日，涉及變種病毒的個案有8宗。變異病毒株傳播力好強，病情可能較嚴重，潛伏期或較長，找到變種病毒案例後，絕不掉以輕心，要嚴陣以待。

【15：09】已經大致清晰本次涉及變種病毒株的傳播鏈，暫未發現在社區導致大型爆發。根據本次處理變種病毒株的得到經驗，未必需要將全大廈居民送往檢疫。

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記者：林淑如