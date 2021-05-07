  • 30°C
香港時間 : 2021507日 (五) 16:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗氣泡】食衛局：放寬已接種疫苗人士強制檢疫期 　隔離檢疫最短為7日

股市 15:59 2021/05/07

分享：

港府公布「疫苗氣泡」策略近一個月，已接種兩劑新冠疫苗的密切接觸者或入境旅客，強制檢疫時間可縮短。食物及衛生局局長陳肇始今天（5日）下午3時交代最新檢疫安排，已完成兩劑新冠疫苗14日的市民，因應密切接觸者的強制檢疫期可以縮短至最短7日。從低至高風險地區抵港的已接受疫苗的人士，在酒店接受強制檢疫的時間也可縮短7日至7日或14日，而極高風險地區不會更改。

陳肇始指出，現時因大廈發現變種病毒感染者而須強制檢疫的居民，若最新檢測呈陰性，可分批安排離開檢疫中心。

疫苗氣泡下防疫措施重點

    點擊圖片放大
    +6
    +5

國泰航空 （00293） 早段見過6.37元的一個月新低，中午收市報6.53元，無起跌。國泰航空午後股價反覆，最新微跌0.6%，報6.49元，成交逾5000萬元。

以下為直播重點：

【15：55】陳肇始稱，縮短檢疫期是經過聯合科學委員會對於數據的檢視，參考外國的做法，是有科學的根據。

【15：35】5月12日起，中國其他地區抵港的人士，強制檢疫期將由14天縮短至7天，並進行7天自行監察，並在第12天進行強制檢測。

【15：32】極高及甚高風險地區來港人士，即使已經接種疫苗，將維持現時21天的強制檢疫安排。

【15：27】中高風險地區來港人士，強制檢疫期將由21天縮短至14天，再進行7天的自行監察，並需在第19、26日強制檢測。

【15：25】目前低風險地區（歐洲、紐西蘭、新加坡）來港人士需接受14天酒店強制檢疫，若完成疫苗接種，則縮短至7天，並有7天自行監察，第12天、19天強制檢測。

【15：23】5月12日零時起，政府將放寬已接種疫苗來港人士的檢疫安排。

【15：20】涉及變異病毒株的確診個案緊密接觸者，符合接種疫苗等一定條件後，21天檢疫則可縮短至14天，在檢疫中心進行，此後需要進行7天的自我監察，並在第19日進行強制檢測。

【15：19】不涉及變異病毒株的確診個案緊密接觸者，符合接種疫苗等一定條件後，14天檢疫可縮短至7天，並可家居檢疫配合電子監測。

【15：16】完成接種兩劑新冠疫苗後14天的市民，強制檢疫期可以縮短

【15：15】未來有源頭不明的病毒病毒株的個案，無論是初步確診還是確診，首先會就居住地作出限制與檢測宣告，此後全幢大廈居民需自行自我監測。但若大廈如出現多於一宗個案，不排除繼續進行21天的檢疫。

【15：13】今日作出評估，首批檢疫居民21天檢疫期全部檢測呈陰性。

【15：11】截至5月6日，涉及變種病毒的個案有8宗。變異病毒株傳播力好強，病情可能較嚴重，潛伏期或較長，找到變種病毒案例後，絕不掉以輕心，要嚴陣以待。

【15：09】已經大致清晰本次涉及變種病毒株的傳播鏈，暫未發現在社區導致大型爆發。根據本次處理變種病毒株的得到經驗，未必需要將全大廈居民送往檢疫。

 

相關文章：

【國泰股價】國泰傳擬發美元債　股價跌逾2%

【限聚令放寬】餐飲業「疫苗氣泡」四類營業要求　酒吧及卡拉OK有條件重開（附圖解說）

【復飛英國】港周五起撤銷愛爾蘭及英國登機來港禁令　國泰：周六起復飛倫敦希斯路機場

記者：林淑如

港股 國泰航空（00293） 航空 香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達4500億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達4500億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項