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【大行報告】信義光能遭大和瑞信花旗齊降目標價　從年初高位腰斬（附最新目標價）

股市 12:52 2021/05/07

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【大行報告】信義光能遭大和瑞信花旗齊降目標價　從年初高位腰斬（附最新目標價）

信義光能 （00968） 股價最新受累中歐投資協定暫停影響，連跌7個交易日。信義光能從年內高位24.8元，最新股價「腰斬」累跌逾半，大和、瑞信和花旗近期齊齊下調信義光能目標價和投資評級。大和指出，光伏玻璃3月累跌3成，料供應持續大於需求，料光伏玻璃將再跌12%至15%，除非第3季旺季本地需求回升，否則價格將會持續下跌。

大和指，信義光能今明兩年預計增加產能73%，較同業福萊特玻璃 （06865） 增加1.84倍慢，然而無法阻止今年毛利率大跌14百分點至35%，也無法抵銷產品單價下跌影響，料信義光能股價會跑輸福萊特玻璃。

大和調低信義光能投資評級，由跑贏大市降至持有，目標價由14.5元降至11.5元。

歐盟6大領域減中國依賴憂不利新能源股 信義光能7連跌，可見【下一頁】

花旗同樣認為，中國太陽能玻璃下行周期仍未見底，要待較低效能的企業離場，部分企業延期或取消的產能計劃，才有望止跌，但目前下行周期僅兩個月，未有企業願降低增產目標。因應預期光伏玻璃價格下跌，該行予信義光能的目標價由15元削至11.5元，評級為「中性」。

瑞信則相對樂觀，認為目前太陽能玻璃價格已令部分技術較低的生產商接近虧損，估計3.2mm太陽能玻璃的生產收支平衡點為每平方米20至21元人民幣，而目前價格已為每平方米約23元人民幣，下跌幅度有限。

瑞信因應玻璃銷售均價下跌，將信義光能目標價由20.5元降至19元，評級維持「跑贏大市」。

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編輯：麥德銘

港股 大行報告 太陽能 信義光能（00968） 福萊特玻璃（06865）

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