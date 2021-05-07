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【券商點睇】大宗商品升勢維持多久？ 超級周期惹爭論

股樓投資 12:52 2021/05/07

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今年來，有色金屬、鋼鐵、化工等資源板塊逆市大漲，有關商品「超級周期」的討論開始升溫。有分析指，短期內商品價格有望維持堅挺，長期仍受到供需關係支配；由於資源股往往先於商品價格回落，在市場火熱環境下，投資者更需保持冷靜。

【券商點睇】重大消息！三地區嚴禁增產能 鋼鐵股繼續跑贏大市，請按【見下頁

確實，利好消息接連推動大宗商品價格向上，先炒全球復甦及供需失衡。之後，美國公布大規模的財政刺激計劃，當中包括基建投資，均有利商品需求。另一方面，剛公布的首季業績期，上游的資源股表現省鏡，不少更創出歷史最佳季績，也推升資源股至高峰。

【互聯互通】理財通更多細節公布 單一投資者額度僅100萬元？，請按【見下頁

當下資源股能否再下一城，很視乎大宗商品是否進入「超級周期」，惟市場對此存在爭議。招商證券表示，自2020年開始將迎來一個為期9年的商品牛市，這中間伴隨庫存周期調整，商品價格會有起起落落，但是價格高點有望逐級上升。

平安證券則表示，商品周期已來，但「超級周期」未至。現階段須關注四方面因素—需求側邊界、供給側彈性、美元走勢及市場情緒，均可能成為是次商品周期走向「超級周期」的絆腳石。

此外，國聯證券指，隨着海外疫苗接種加快、下游需求明顯復甦，加上碳中和造成的供給收縮，大宗商品價格有望在短期內維持堅挺。但從更長的周期看，在後工業化時代，大宗商品並無長期上漲的基礎。

 

【延伸閱讀】券商點睇：中國銀河料疫後修復更利發達經濟體 A股上升動能較外圍弱，請按【見下頁

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記者：林衛

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