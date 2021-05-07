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【港股追蹤】吳天海指零售市道回穩 旗下商季首季表現勝大市 九置半日升逾2%

股樓投資 13:22 2021/05/07

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九置（01997）主席兼常務董事吳天海昨日表示，集團旗下商場首季的零售表現優於大市，但因統計尚未完成，故暫不公布有關數據。九置現升2.5%，報45.9元，成交3896萬元。

【投資學堂】大股東或管理層股權變化要留意 增持唔一定利好減持唔一定利淡？  詳情請看[下一頁]

吳天海認為，本港零售市道已回穩，因疫情緩和，以及集團於過去一年持續協助租客進行推廣，使商場客流及車流均有增長。儘管集團不會對某些節日的市道過於樂觀，但隨著疫情受控，相信即將到來的母親節銷情不會太差。

【互聯互通】理財通更多細節公布 單一投資者額度僅100萬元？  詳情請看[下一頁]

但他認為，因尚未通關，本港始終缺乏外地遊客，故消費仍受影響。而未來三季的表現亦需視乎通關時間表。雖然變種病毒帶來一定風險，但本地消費已恢復大部分。料電子消費券亦有輕微幫助，惟相信相關措施對零售增幅有限，通關才可全面提振酒店及零售業。

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撰文 : 趙家盈

九龍倉置業（01997） 電子消費券 疫情 母親節 成交 商場 零售

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