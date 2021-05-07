【新冠疫苗】兩巨頭反對豁免專利限制 指無助增加供應

多個國家要求豁免新冠疫苗專利限制，希望增加全球疫苗供應，美國早前亦決定支持。但與輝瑞合作生產輝瑞疫苗的BioNTech藥廠，以及美國Moderna藥廠則表示反對，指即使新冠疫苗藥廠放棄專利，亦無助在短期內增加新冠疫苗供應。BioNTech則表示，新冠疫苗供應短缺涉及原材料等原因。

德國反對豁免新冠疫苗專利限制 稱知識產權是創意泉源 【下一頁】

德國BioNTech藥廠發表聲明表示，「專利並非限制疫苗生產及供應的因素」（Patents are not the limiting factor for the production or supply of our vaccine ）。BioNTech認為，即使藥廠豁免專利，在中短期內亦無助增加全球疫苗供應，更表示疫苗供應問題源自原材料收購、生產基地及缺乏相關人員等。BioNTech政總裁吳沙忻（Ugur Sahin）上周曾表示，放棄專利後所帶來的疫苗產量增幅，對直至明年年底的供應都不會作出太大影響。

Moderna周四（6日）表示，即使豁免專利，各國未來數年仍會繼續向他們購買疫苗。Moderna行政總裁邦塞爾（Stephane Bancel）表示，競爭對手在生產上亦面臨嚴重障礙。他指新藥廠必須臨床試驗並獲得數據後，才能申請批准再大規模生產，整個過程不會在未來1年半載內完成。《路透社》指，Moderna供應短缺，是因為部分製造商未有如期交付，導致製造供應鏈出現短缺。有分析更指出，即使豁免專利果真實行，現時並無機制強迫藥廠必須指導其他藥廠生產新冠疫苗，無助改變現況。

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Moderna疫苗預料今年將生產8億至10億劑新冠疫苗，公司預測今年疫苗收入將增加4.3%至192億美元（約1,500億港元）。輝瑞曾表示今年將生產30億劑新冠疫苗，亦預測今年新冠疫苗收入將增加7成以上達260億美元（約2,028億港元）。

責任編輯：李俊儀