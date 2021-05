【新冠疫苗】兩巨頭反對豁免專利限制 指無助增加供應

多個國家要求豁免新冠疫苗專利限制,希望增加全球疫苗供應,美國早前亦決定支持。但與輝瑞合作生產輝瑞疫苗的BioNTech藥廠,以及美國Moderna藥廠則表示反對,指即使新冠疫苗藥廠放棄專利,亦無助在短期內增加新冠疫苗供應。BioNTech則表示,新冠疫苗供應短缺涉及原材料等原因。

德國反對豁免新冠疫苗專利限制 稱知識產權是創意泉源 【下一頁】

德國BioNTech藥廠發表聲明表示,「專利並非限制疫苗生產及供應的因素」(Patents are not the limiting factor for the production or supply of our vaccine )。BioNTech認為,即使藥廠豁免專利,在中短期內亦無助增加全球疫苗供應,更表示疫苗供應問題源自原材料收購、生產基地及缺乏相關人員等。BioNTech政總裁吳沙忻(Ugur Sahin)上周曾表示,放棄專利後所帶來的疫苗產量增幅,對直至明年年底的供應都不會作出太大影響。

Moderna周四(6日)表示,即使豁免專利,各國未來數年仍會繼續向他們購買疫苗。Moderna行政總裁邦塞爾(Stephane Bancel)表示,競爭對手在生產上亦面臨嚴重障礙。他指新藥廠必須臨床試驗並獲得數據後,才能申請批准再大規模生產,整個過程不會在未來1年半載內完成。《路透社》指,Moderna供應短缺,是因為部分製造商未有如期交付,導致製造供應鏈出現短缺。有分析更指出,即使豁免專利果真實行,現時並無機制強迫藥廠必須指導其他藥廠生產新冠疫苗,無助改變現況。

Moderna疫苗12至17歲有效率達96% 望下修接種年齡 【下一頁】

Moderna疫苗預料今年將生產8億至10億劑新冠疫苗,公司預測今年疫苗收入將增加4.3%至192億美元(約1,500億港元)。輝瑞曾表示今年將生產30億劑新冠疫苗,亦預測今年新冠疫苗收入將增加7成以上達260億美元(約2,028億港元)。

責任編輯:李俊儀