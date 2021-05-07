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【芯片大戰】IBM發布全球首個2nm芯片製程　計算速度大幅提升

科技 14:05 2021/05/07

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IBM近日就發表2nm芯片製程，並聲稱是世界首創。

芯片是目前重要科技產品的核心技術，全球半導體巨頭紛紛研發新技術。其中IBM近日就發表2奈米（nm）芯片製程，並聲稱是世界首創。IBM強調，此新技術將會令芯片速度，比現時主流7nm芯片運算速度提升45%，效能方面則將提高75%。

【芯片荒】美韓商務部相繼向台積電施壓　要求提供更多車用芯片

【供應鏈缺貨荒】蘋果受芯片供應短缺影響　庫克：MacBook及iPad或於第3季出現缺貨　

路透社報道指，IBM在昨（6日）發布全球首個2nm芯片製程，不過要投入市場可能將花上數年時間。但比起5nm芯片，2nm芯片的體積會更小、速度也會更快。據IBM的說法，其2nm架構可以在與現有的7nm相同的性能下，只使用25%的電力，即現時的手機可以四天才充一次電。而更高的運算力，5G、6G、人工智能（AI）等範疇可受惠。

報道又表示，IBM現時已將量產芯片工作委託予三星電子，但仍保留紐約州阿伯尼的芯片製造研發中心，主要進行芯片試產。與此同時，IBM也已與三星和Intel簽訂聯合技術開發協議，未來兩間公司也可使用IBM的芯片製作技術。

【蘋果自研芯片】傳Apple M2芯片本月開始投產　搭載新款MacBook料7月份上市

責任編輯：曾曉汶

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