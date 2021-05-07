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【券商點睇】重大消息！三地區嚴禁增產能 鋼鐵股繼續跑贏大市

股樓投資 12:19 2021/05/07

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日前，工信部印發修訂後的《鋼鐵行業產能置換實施辦法》（下稱《實施辦法》），自6月1日起施行。

【券商點睇】國內啤酒業持續走高端化 第二季龍頭或醞釀提價，請按【見下頁

最引人注目是，《實施辦法》提出了大氣污染防治重點區域嚴禁增加鋼鐵產能總量，引述內地報道，這些區域包括京津冀及周邊地區、長三角地區、汾渭平原地區。

【投資學堂】大股東或管理層股權變化要留意 增持唔一定利好減持唔一定利淡？，請按【見下頁

受消息刺激，在港上市的鋼鐵股幾乎全綫造好，重慶鋼鐵（01053）中午漲9.6%，收報2.74元，創52周新高；鞍鋼股份（00347）、馬鋼（00323）及中國東方集團（00581）升幅介乎1%至2.5%。

中信証券指，是次辦法強管控區域更廣，置換比例要求更高，監督更透明，預計後續產鋼大省產能將面臨更強監管，行業格局或明顯改善。

同時，該行繼續看好利潤擴闊及集中度提升帶來的高確定性機會，維持行業「強於大市」的評級。

【延伸閱讀】5月部署：冠軍分析師張憶東 季度調整近尾聲 5月迎來入市良機  薦10隻盈利驅動優質股，請按【見下頁

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記者：林衛

港股 馬鞍山鋼鐵（00323） 重慶鋼鐵（01053） 中國東方集團（00581） 鞍鋼股份（00347） 行業 中國

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