【券商點睇】重大消息！三地區嚴禁增產能 鋼鐵股繼續跑贏大市

日前，工信部印發修訂後的《鋼鐵行業產能置換實施辦法》（下稱《實施辦法》），自6月1日起施行。

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最引人注目是，《實施辦法》提出了大氣污染防治重點區域嚴禁增加鋼鐵產能總量，引述內地報道，這些區域包括京津冀及周邊地區、長三角地區、汾渭平原地區。

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受消息刺激，在港上市的鋼鐵股幾乎全綫造好，重慶鋼鐵（01053）中午漲9.6%，收報2.74元，創52周新高；鞍鋼股份（00347）、馬鋼（00323）及中國東方集團（00581）升幅介乎1%至2.5%。

中信証券指，是次辦法強管控區域更廣，置換比例要求更高，監督更透明，預計後續產鋼大省產能將面臨更強監管，行業格局或明顯改善。

同時，該行繼續看好利潤擴闊及集中度提升帶來的高確定性機會，維持行業「強於大市」的評級。

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記者：林衛