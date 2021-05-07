【機迷熱話】玩遊戲學編程　Switch新作可自製遊戲

▲ 任天堂Switchh近日推出《附有嚮導！立即上手初次遊戲程式製作》，預計6月11日正式發售。

任天堂Switch近日推出一款「寓學習於娛樂」的遊戲，透過特殊的互動教學，逐步教導Switch玩家如何利用編程製作遊戲，包括格鬥、賽車、射擊等遊戲，毋須學習複雜的程式便能完成。Switch玩家現時已可預購，預計6月11日正式發售。

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是次Switch推出的遊戲名叫：《附有嚮導！立即上手初次遊戲程式製作》（ナビつき！ つくってわかる はじめてゲームプログラミング），遊戲會把指令與物件的圖像變為小節點 ，從用家只要將不同的遊戲元素「小節點」連接起來，就可學習到編程。此外，該遊戲也設有「小測驗」，玩家學會編程技巧後，可嘗試挑戰。

另外，遊戲也設有「自由編程」模式讓玩家自行發揮創意，製作屬於自己獨一無二的遊戲。玩家也可把製造完成的遊戲，上傳並與其他玩家分享，或者下載別人的遊戲進行遊玩。資料顯示，遊戲將於6月11日正式發售，下載版售價為219港元。

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責任編輯：曾曉汶