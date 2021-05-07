  • 28°C
香港時間 : 2021507日 (五) 12:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】國內啤酒業持續走高端化 第二季龍頭或醞釀提價

股樓投資 11:57 2021/05/07

分享：

今年首季啤酒股盈利表現不俗。其中，百威亞太（01876）轉虧為盈，賺2.33億美元，來自中國市場的銷量增長84.6%。

【互聯互通】理財通更多細節公布 單一投資者額度僅100萬元？，請按【見下頁

事實上，外資品牌在國內主導市場，顯示消費者經已接受中高檔產品，是典型消費升級的主題。

國產品牌珠江啤酒首季多賺243.1%至逾7,000萬元（人民幣，下同），主要多得產品結構明顯提升，持續進行產品高端化。

資料顯示，國產啤酒產品零售均價向上，由2015年每瓶4.07元上漲至2020年4.77元。華創證券指，啤酒股首季高增長或反映行業利潤釋放進入加速期，高端化產品佔比提升和提價，將是業績的強力支持。

【名人入市】施永青4,700萬接手旺角地舖　大班損手380萬轉以13.5萬租回舖位，請按【見下頁

中信証券認為，啤酒業高端化趨勢將會繼續。同時，體育活動有望推動新一輪高端營銷活動，持續看好行業高端化的投資價值。隨着包裝材料和大麥成本上漲，該行預計啤酒公司在第二季的盈利彈性承壓，龍頭可能考慮提價。

 

【延伸閱讀】券商點睇：建銀國際第二季部署 恒指區間介乎27000至29500點 候低吸納10隻優質股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9


 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

啤酒 零售 行業 百威亞太（01876） 中國市場 中國

下一篇文章

【投資學堂】大股東或管理層股權變化要留意 增持唔一定利好減持唔一定利淡？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目