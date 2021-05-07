【券商點睇】國內啤酒業持續走高端化 第二季龍頭或醞釀提價

今年首季啤酒股盈利表現不俗。其中，百威亞太（01876）轉虧為盈，賺2.33億美元，來自中國市場的銷量增長84.6%。

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事實上，外資品牌在國內主導市場，顯示消費者經已接受中高檔產品，是典型消費升級的主題。

國產品牌珠江啤酒首季多賺243.1%至逾7,000萬元（人民幣，下同），主要多得產品結構明顯提升，持續進行產品高端化。

資料顯示，國產啤酒產品零售均價向上，由2015年每瓶4.07元上漲至2020年4.77元。華創證券指，啤酒股首季高增長或反映行業利潤釋放進入加速期，高端化產品佔比提升和提價，將是業績的強力支持。

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中信証券認為，啤酒業高端化趨勢將會繼續。同時，體育活動有望推動新一輪高端營銷活動，持續看好行業高端化的投資價值。隨着包裝材料和大麥成本上漲，該行預計啤酒公司在第二季的盈利彈性承壓，龍頭可能考慮提價。

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記者：林衛