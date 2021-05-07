【疫市營商】旅遊業要重啟？　郵輪公司推地中海及北歐旅程預訂優惠吸客

▲ 麗晶七海郵輪推出預訂優惠。

全球旅遊業受重挫，但隨着疫苗推出後，相關企業開始預備重啟的工作。有郵輪公司推出預訂優惠，藉折扣吸引顧客預先訂購明年的旅程。

麗晶七海郵輪推出的預訂優惠，只要預訂指定航程，可享套房免費連升兩級至閣樓套房、訂金半價以及航費高達75折的禮遇。航行日期為2022年5月至11月。旅客只要於2021年5月3日至6月30日期間，預訂即可獲享此優惠。

【疫市營商】母親節點慶祝？ Booking.com盤點6間酒店Staycation優惠（附酒店優惠一覽）

【母親節】Perrier夥村上隆限定展登港 新城市廣場可換聯乘氣泡水兼打卡（多圖）

「Upgrade in Europe」套房升級禮遇，可用於超過80項地中海及北歐之旅。目的地涵蓋北歐城市、克羅地亞的建築景點等。升級至頂層套房的顧客，更可使用私人管家服務、每日小食以及高級護膚品Guerlain沐浴用品等禮遇。升級至禮賓套房或以上級別的顧客，則可免費獲一晚航程前的酒店住宿，包括免費交通接送、早餐及行李搬運服務。

責任編輯：馬意文

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：