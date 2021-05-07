【印度疫情】國泰貨運：數星期內已運逾100噸醫療物資往印度　擬增運力應付救援物資需求

▲ 國泰貨運指，已運送超過100噸緊急人道救援及醫療物資用品前往印度。

印度的新冠肺炎確診數字屢創新高，疫情近乎失控。國泰貨運指，過往數星期以來，已運送超過100噸緊急人道救援及醫療物資用品前往印度。

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國泰貨運指，雖然往來香港與印度的客運服務已暫停，但在過往數星期，國泰一直調動貨機及只載貨客機以應付物資需求，至今已運送了超過 100 噸緊急人道救援及醫療物資用品前往德里、孟買及海得拉巴等主要城市。援助物資包括製氧機、氧氣機及呼吸機等。

國泰貨運又稱，過去幾星期以來，運往印度的氧氣、外科口罩、消毒劑、個人防護裝備、藥品及疫苗的貨量亦見大幅增加。國泰貨運在3月份合共營運 24 對只載貨客機航班前往印度，4月份則增至 29 對，配合全貨機航班以滿足市場需求。

國泰貨運商務總經理艾卓賢表示：「我們亦收到愈來愈多來自美洲及中國內地的查詢，要求運送人道救援物資到印度。」國泰將全力協助運送重要物資。 國泰將安排更多載貨航班，增加運力，並會繼續與印度當局通力合作，以解燃眉之急。

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責任編輯：葉泳珊