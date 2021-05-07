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【新冠疫苗】德國反對豁免專利限制 稱知識產權是創意泉源

環球社會熱點 12:12 2021/05/07

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美國早前支持豁免新冠疫苗的專利限制，希望增加全球疫苗生產量，早日遏止新冠肺炎疫情。有關建議需待WTO成員國投票贊成通過，才能落實推行。但德國表明，豁免新冠疫苗專利限制會降低藥廠日後研發疫苗的意欲，認為知識產權是創意的泉源必須好好保護。

美國支持放寬專利限制 望增加全球供應 【下一頁】

德國政府發言人周四（6日）表示，專利不是疫苗產量不足主因，生產力不足及高標準品質要求才是阻礙提高供應的原因，並強調知識產權是創意的泉源，必須要好好保護。發言人亦相信，多間生產疫苗的藥廠正與伙伴積極合作以提高生產能力，若豁免新冠疫苗專利限制會降低藥廠日後研發疫苗的意欲，因此反對美國提出的建議。

發言人表明，建議不止影響新冠疫苗，更會影響整個疫苗產業。有外交人員更批評美國，指摘建議只為安撫民怨，對解決此項長期且複雜的問題幫助不大。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）則指，豁免疫苗專利限制屬政府遏止新冠肺炎疫情所提出的多種手段之一，希望可以加快縮短接種疫苗時間，在2024年實現全球完成接種新冠疫苗。

拜登目標7月4日前 7成美國人最少打1劑 【下一頁】

由美國支持的豁免疫苗專利建議，需要其餘所有WTO成員國投票大比數贊成，才能通過該決定。但德國率先提出反對，相信為通過建議帶來障礙。

一般而言，生產藥物及疫苗的公司最高可保留產權20年，期間禁止其他公司生產類近版本產品，確保因產權而產生的收益歸於相關公司。但WTO表明在新冠疫情期間，沒有任何產權訴求可凌駕全球人民性命。

責任編輯：郭麗明

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