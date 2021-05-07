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【Moderna疫苗】12至17歲有效率達96% 望下修接種年齡

環球社會熱點 11:40 2021/05/07

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隨著更多人已經接種新冠疫苗，全球多國開始計劃安排青少年打疫苗，希望盡早達成群體免疫終結疫情。美國Moderna藥廠公布最新測試數據，指疫苗對12至17歲參與者有高達96%的有效。

【Moderna疫苗】增強劑效果顯著 夠對付兩大變種病毒 【下一頁】

【新冠疫苗】加拿大降接種年齡 全球首國12歲就打得 【下一頁】

Moderna安排3,235名美國12至17歲年青人接受測試，當中3分之2接種Moderna疫苗，其他人只接種安慰劑。結果發現，當中對抗新冠肺炎病毒的有效率高達96%，而且目前未有出現任何接種疫苗後的嚴重安全疑慮。測試中有12人在接種首劑後14日確診，相關人士便安排至平均35日後，才接種次劑。

藥廠表示，參與者接種疫苗後只有輕微至中等副作用反應，多數是接種部位有痛感。打完第二劑後，部分參與者亦出現與成年人類似的副作用，如頭痛﹑疲累﹑肌肉痛及感到寒冷等。

藥廠正與有關部門商討，希望修改現時Moderna新冠疫苗的應用限制，把最低接種年齡下修至12歲。目前，批准使用Moderna疫苗的國家只容許18歲或以上民眾接種。

責任編輯：吳漢培

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