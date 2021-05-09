【選秀爭議】《青春有你3》粉絲為投票大量「倒牛奶」被停播　《青春有你3》：終止節目錄製

▲ 內地選秀節目《青春有你3》已被責令暫停錄製。

由本地選秀節目組成的MIRROR 近日再掀新熱潮，內地愛奇藝（美：IQ）製作的選秀節目《青春有你3》，最新卻因「倒牛奶事件」陷入爭議。內地社交平台爆出一段影片，一批中年人拆開某品牌的牛奶後，只取瓶蓋，然後將牛奶大批倒入水溝中。事件緣起疑似是因奶蓋上印有投票二維碼，節目粉絲為投票支持偶像「僱人倒奶」，也有指是經銷商僱人將奶蓋拆分後，再向粉絲售賣。

倒奶行動被官媒斥責後，《青春有你3》被責令暫停錄製。愛奇藝《青春有你3》周日（9日）於官微發文指，目前節目組決定終止節目錄製，取消決賽。到此節目組沒有公佈任何消息，一些網絡上的組團消息和所謂「官方微博」均為不實信息。

內地4月底實施《反食品浪費法》

內地在4月底實施《反食品浪費法》，事件引起極大爭議。官媒新華社指責「大量牛奶被倒的背後，是以浪費和揮霍為代價的吸睛牟利，是對勞動的不尊重、法律的褻瀆和蔑視」，央視新聞則批評商家平台在倒奶事件中難辭其咎。

《青春有你3》已被北京市廣播電視局責令暫停錄製。國家網信辦回應，指要堅決處置縱容亂象的網站平台，屢教不改的平台要從嚴從重處罰。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

事件爆發後，愛奇藝道歉，稱將「接受批評，認真整改」，「我們重申，堅決反對一切形式的食品浪費」，「愛奇藝管理層及節目組深刻反省，將以最嚴格的標準，最有力的措施，保證節目的正確導向。」

當代青年不努力？騰訊公關總監暗諷反被鬧壓榨【下一頁】

蒙牛 （02319） 旗下品牌「真果粒」亦表示，作為《青春有你3》的贊助商，高度重視並主動與節目組多次協商，「我們完全支持並積極配合愛奇藝及節目組的整改措施，確保妥善處理」，「對於浪費牛奶飲品的行為，我們無比痛心並堅決反對一切形式的食品浪費。」

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

相關文章：

【bilibili上市】嗶哩嗶哩「B站」遭愛奇藝起訴 招股書揭曾涉逾百宗侵權訴訟

【業績│乳業股】蒙牛乳業去年少賺14% 末期息增48%至0.268元人幣、股價倒升近4%