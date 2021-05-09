【宏觀術數@iM網欄】緣來又緣去-從蓋茨續談術數姻緣觀

兩期前藉動漫多啦A夢主角大雄和靜香感情線，略談過術數對姻緣感情的一些看法，包括五行喜忌影響情深情薄，命局中財官星或用神結構影響個人感情運，與及刑沖會合和神煞會對大運流年構成影響等等。由於漫畫人物屬虛構自然沒有命格，也就再難以深入介紹

本周另一件出人意表的新聞，卻是微軟創辦人比爾、蓋茨突然宣怖和太太Melinda Ann Gates結束27年的婚姻關係。事件影響不只於娛樂花邊新聞，之後的財產分配有機會對科技龍頭公司，以至於兩人創辦的龐大非牟利基金造成影響。筆者只則集中嘗試從術數角度好奇看看此段世紀婚姻內裡玄機。

丙壬雙輝、日照江河 – 五行元素互相吸引

從公開資料蓋茨生於1955年10月28日，女方則生於1964年8月15日。翻開命盤男方屬象微陽剛大水的壬水，女方則為烈火太陽的丙火。屬水的蓋茨命局火土旺，喜歡金和水元素；同時間屬火的梅琳達則相反金水旺，喜歡火和土多一點。兩人先天上正好帶有大量對方所喜歡的元素，難怪乎當年女方進微軟公司不久已被老闆展開追求，也可印証前文提及情緣和五行所喜忌之關連。

丙火和壬水在子平命學是一組相得益彰的組合，古人認為就如日照江河般相輝映。更有趣的是蓋茨命局日元壬水，月干正好是丙火（代表妻星）：而梅琳達則日元丙火，月干壬水（代表夫星）巧妙配合。於其個人命格配合得宜帶來名氣和影響力，而於人生途上二人亦因機遇共同走過三十多年，反映出干支組合的影響。

蓋茨命局自27歲起行30年南方火運，特別是1992年起入午火運程，對他來說是財運，男命是以財為女緣的，事實上古往今來男仕手頭富裕，也每每較大機會沾上多點桃花。命主卻非如此，2012後進入官印相生的運程，對他來說除了代表人生和事業目標轉向慈善外，印星也使人更為內斂。其本身命局地支有兩個戌土和一個未土，為火和木的墓庫，對他而言便是有大量財源和名氣、才華的蘊藏，一待適合的沖刑打開便發揮巨大潛力，人生路上則藉著他個人決斷和眼光，如大三毅然離開哈佛創業，成就IT界神話，後又能轉向慈善，再創高峰。

若以古代人類平均壽命不長，27年婚姻再加上之前戀情，已是一生一世的姻緣無異，也很少再有波瀾。惟時代人事變遷更為複雜，術數推算也得作適當調整，推算感情運中年以後歲運的影響也往往不容輕視了。查看二人大運，蓋茨2017年後進入辰運，沖擊代表婚姻的日支夫妻宮。無獨有偶地梅琳達2021年進入寅木（整個大運由2016年開始）亦沖擊代表婚婚的日支夫妻宮，這是對婚緣很不利的訊號。由於男方已是刑沖的最後一年，女方為剛開始沖夫妻宮，估計女方提出分手機會較高，如果能忍耐一年，結果未始沒變化餘地。

從上可以看到五行喜忌和干支刑沖會合對情緣（也影響人際關係）的影響，並且於不同運程間產生催化，從而推算人生萬象。以下簡單以表格對照二人命局姻緣的重點。

如果以蓋茨的紫微斗數盤來看，今年正好大運和流年文昌化忌坐守流年夫妻宮，沖起同宮原局的太陰化忌，從文書契約（離婚法律文件）到因女性而產生不利的影響相當明顯。命局其餘有趣的地方，值得大家可以排列分析。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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