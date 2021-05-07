【疫市營商】母親節點慶祝？　Booking.com盤點6間酒店Staycation優惠（附酒店優惠一覽）

母親節將至，今年仍在疫情之下難以外遊。有本地酒店推出了母親節優惠，給子女和媽媽慶祝。Booking.com盤點了6間酒店的Staycation優惠，供消費者找一間合心水的酒店。

1. 香港文華東方酒店

香港文華東方酒店景觀是維多利亞港，餐飲選擇方面有米芝蓮星級餐廳。現時推出的母親節特別優惠。若預訂包含早餐房價的優惠，可揀選指定房型，包括特大號床市景套房、市景雙床間、海港景特大床房、雕像廣場景雙床間等。

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母親節優惠：預訂一間客房，入住期間均可獲贈價值1,000元的餐飲或水療消費額。入住文華閣客房或套房，則可獲贈價值1,288元的餐飲或水療消費額。

至於12歲以下兒童，更可免費提供加床服務。另設有酒店特色體驗活動，包括「文華歷史之旅」酒店導賞團、花束設計班和品酒班。

預訂日期：即日起至2021年5月9日

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2. 香港四季酒店

酒店提供多項活動，例如保健伸展、身心護理課程、虛擬健身課程等。母親節優惠可供預訂的房型，包括豪華山景房、豪華海港景房。

母親節優惠：住客可獲早餐和晚餐，房內提供喜馬拉雅鹽浴配合薰衣草精油浸浴。預訂可參加FRED香水工作坊，更免費享用XYZ ON-AIR提供的虛擬健身課堂，包括HIIT、瑜伽、拳擊和室內健身單車

預訂日期：即日起至2021年5月9日

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3. 奕居

酒店坐擁維多利亞港和城市全景。房型方面，只商用於所有僅房間的價格。

母親節優惠：住客可享用每日早餐及免費房型升級。

預訂日子：即日起至2021年5月9日

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4. 壹96酒店

位處於中環區及上環區。住客可選擇宅度假方案，附有延遲退房與優惠的全樓層套房。

母親節優惠：兩位住客享用每日早餐、延遲退房至下午二時，以及價值200元的超市優惠券。

預訂日子：即日起至2021年6月30日

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5. 遨凱酒店

位於西九龍，距離奧運站約10分鐘路程。鄰近玩樂設施包括西九龍文化區，油麻地劇院和饒宗頤文化館。住客可選擇房型包括豪華奧林匹克客房、小型套房。

母親節優惠：免費延遲退房時間至下午二時、全日於貴賓廊免費享用雙人早餐、小食和飲品 、房間提供免費零食和飲品，並可享用24小時開放的健身室。

預訂日子：即日起至2021年6月30日

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6. 中環．石板街酒店

位處歷史地標與時尚熱點的交滙，鄰近有商業大廈、購物和餐飲場所。住客可選擇經典客房和豪華客房。

母親節優惠：可延遲至下午三時退房，以及每晚價值200元的Gradini義大利餐廳餐飲券。

預訂日子：即日起至2021年6月30日

責任編輯：馬意文