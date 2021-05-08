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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】令人嘩然！摩洛哥醫療

名人薈萃 09:28 2021/05/08

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穆罕默德經常說摩洛哥醫療不好，聽到原因後不禁嘩然！

有晚我和穆罕默德回家，他的媽媽說身體不適，我倆隨即扶她上車，從沙漠往梅爾祖卡市的醫院，途中他聯絡住在城市的朋友幫忙，一起前往醫院。

我們到達城市時，車子停泊在漆黑一片的路旁，穆罕默德和朋友隨即下車在一座房屋門外按鐘，我在車廂內四周觀察，這是我經常路過的地方，而這座房屋原來是醫院，平時我也察覺不到。

等候太久，我也步出車廂看看，原來大門關掉了，整座醫院也沒有燈光，我帶着惑疑的態度問：「這是醫院嗎？」

我們只在門外繼續等候，良久，最終看見玻璃窗有點燈光，從玻璃窗看見一名女人斯斯然步出開門，他們隨即和該女人交談。隨後穆罕默德即從車廂扶著他的媽媽，我就在後面扶助，但正當步房屋(醫院)門口時，令我目定口呆，原來進入門口後只有一條狹窄的樓梯（沒有升降機），而且需要步行上二樓檢查。他和朋友前後再扶助媽媽上樓進入檢查室（這刻感覺時間漫長）；該女人說：「男士需在門外等候。」，我唯站在旁邊陪伴。

檢查他的媽媽後，該女人步入辦公室，我們也跟隨等候，不久她在櫃內取了一盒藥品，解釋一輪後，给予2粒藥給媽媽即場服用（我看見盒面圖案是胃，估計胃部不適），之後给一張纸藥單自行去商店購蘂。

由於摩洛哥禁止商店於晚上八時後營業，我們離開時已差不多巳11時，我疑問：「如何購買？」 穆罕默德說持有藥單，商店可開門的。

我在醫院等候期間，觀察這醫院醫療儀器相當有歷史，且晚上可關門，感覺太不實在。況且，之前曾聽穆罕默德說他的朋友需要進醫院做手術，都是拿入院再到另一城市的醫院，手術後第二天須即時離開回家休息，所有洗傷口藥物等在商店購買，除身體不適，否則直至覆診。穆罕默德說，卡薩布蘭、馬拉客什及 巴拉特 等大城市醫院設備相對完善及先進，只有偏遠的地方，總是被人忽略

 

這座原來是醫院

儀器設備具有歷史

 

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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撰文 : Apple (陳偉嫦）

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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