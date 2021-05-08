【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】令人嘩然！摩洛哥醫療

穆罕默德經常說摩洛哥醫療不好，聽到原因後不禁嘩然！

有晚我和穆罕默德回家，他的媽媽說身體不適，我倆隨即扶她上車， 從沙漠往梅爾祖卡市的醫院，途中他聯絡住在城市的朋友幫忙， 一起前往醫院。

我們到達城市時，車子停泊在漆黑一片的路旁， 穆罕默德和朋友隨即下車在一座房屋門外按鐘， 我在車廂內四周觀察，這是我經常路過的地方， 而這座房屋原來是醫院，平時我也察覺不到。

等候太久，我也步出車廂看看，原來大門關掉了， 整座醫院也沒有燈光，我帶着惑疑的態度問：「這是醫院嗎？」

我們只在門外繼續等候，良久，最終看見玻璃窗有點燈光， 從玻璃窗看見一名女人斯斯然步出開門，他們隨即和該女人交談。 隨後穆罕默德即從車廂扶著他的媽媽，我就在後面扶助， 但正當步房屋(醫院)門口時，令我目定口呆， 原來進入門口後只有一條狹窄的樓梯（沒有升降機）， 而且需要步行上二樓檢查。 他和朋友前後再扶助媽媽上樓進入檢查室（這刻感覺時間漫長）； 該女人說：「男士需在門外等候。」，我唯站在旁邊陪伴。

檢查他的媽媽後，該女人步入辦公室，我們也跟隨等候， 不久她在櫃內取了一盒藥品，解釋一輪後，给予2粒藥給媽媽即場服 用（我看見盒面圖案是胃，估計胃部不適）， 之後给一張纸藥單自行去商店購蘂。

由於摩洛哥禁止商店於晚上八時後營業，我們離開時已差不多巳11 時，我疑問：「如何購買？」 穆罕默德說持有藥單，商店可開門的。

我在醫院等候期間，觀察這醫院醫療儀器相當有歷史， 且晚上可關門，感覺太不實在。況且， 之前曾聽穆罕默德說他的朋友需要進醫院做手術， 都是拿入院再到另一城市的醫院， 手術後第二天須即時離開回家休息，所有洗傷口藥物等在商店購買， 除身體不適，否則直至覆診。穆罕默德說，卡薩布蘭、馬拉客什及 巴拉特 等大城市醫院設備相對完善及先進，只有偏遠的地方，總是被人忽略 ！

▲ 這座原來是醫院

▲ 儀器設備具有歷史

作者_Apple (陳偉嫦）簡介： 熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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