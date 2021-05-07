【理財通】陳茂波：理財通很快可以推出 發鈔行表態支持

▲ 陳茂波表示，跨境理財通細節相信很快可以正式推出

財政司司長陳茂波今早出席活動時表示，跨境理財通細節昨晚已公布，相信很快可以正式推出。多間銀行相繼表態支持，其中渣打認為兩地投資者取向有所不同，內地投資者更偏向於有固定收益的產品，而港澳投資者則傾向投資於與中國經濟高速發展相關的資產。

渣打

渣打大灣區行政總裁林遠棟表示，很高興看到新發布的「跨境理財通」業務試點實施細則徵求意見稿，進一步列明業務試點的相關要求。

他觀察到，內地投資者跨境投資時更加偏向於有固定收益的產品，也更能接受在海外上市的中概股、中資企業美元債作為投資項目。至於港澳投資者則傾向投資在中國經濟高速成長過程中帶來的投資紅利，例如與新經濟相關的新消費、新基建、新製造和新科技，以及人民幣資產等等。

他續指，渣打已經成立了專屬的粵港澳大灣區跨境理財通項目團隊，致力於在監管允許的範圍內，盡快為參與「跨境理財通」的客戶提供專屬優選產品。

滙豐

滙豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀稱，歡迎有關徵求意見稿，指做法標誌着內地資本市場開放的又一里程，有助鞏固香港國際金融中心的地位。

陳慶耀指出，「跨境理財通」為金融業的重大突破，為大灣區居民提供嶄新渠道，以捕捉跨境投資機遇，令投資組合更多元化。理財通的落實將進一步推動人民幣國際化，讓內地投資者可在香港參與環球市場，並同時為港澳居民提供更多人民幣理財產品。

中銀香港

中銀香港（02388）副董事長兼總裁孫煜表示歡迎意見稿，認為做法標誌大灣區金融創新政策推進的步伐加快，將為大灣區內財富管理業務賦予新的發展動能。

他續指，中銀已積極籌備開展理財通業務，為香港及內地大灣區居民提供全面跨境投資服務，滿足其對跨境財富管理及資產配置的需求。

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編輯：謝智聰