【 中歐投資協定】歐盟6大領域減中國依賴憂不利新能源股　信義光能7連跌暫連挫23%

▲ 【 中歐投資協定】歐盟6大領域減中國依賴憂不利新能源股

歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯此前指，鑑於歐中關係轉差，已暫停批准中歐投資協定工作。另外，當局更新了歐盟工業戰略，希望加強單一市場彈性，並在原物料、半導體和電池等6大戰略領域，減少對中國和其他外國供應商的依賴。 市場擔心不利新能源產業，新能源股逆市捱沽。

信義光能 （00968） 暫錄七連跌，最低見10.14元，大跌8.5%，現造10.24元，仍跌7.5%，成交7億元。該股暫錄七連瀉，現價計，累插23%。

福萊特玻璃 （06865） 也錄六連跌，現跌5.6%，最新報18.18元；信義能源 （03868） 挫4.2%；新特能源 （01799） 跌4.3%，最新報15.04元。風電股龍源 （00916） 跌1.4%；新能源車股比亞迪 （01211） 跌4.9%，最新報146.3元，盤中低見145.6元，創1個月低。

歐盟在137項戰略敏感產品中，約有一半仰賴中國供應，其次是越南和巴西。這些產品主要與能源密集型產業和健康生態系統有關，也涉及支持綠色能源和數碼化轉型相關的其他產品。歐盟未來將努力達成國際供應鏈多樣化，尋求國際夥伴關係，以加強防範。

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編輯：吳敏芳