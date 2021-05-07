俄推單劑版新冠疫苗 普京：同AK步槍一樣可靠

各國正在加快新冠疫苗接種速度之際，各款新冠疫苗安全亦成關注焦點。俄羅斯當局批準單劑版俄羅斯疫苗「衛星5號」，希望有助擴大新冠疫苗供應。俄羅斯總統普京更揚言，俄羅斯疫苗如AK步槍般可靠。

巴西拒進口俄羅斯疫苗 稱無證據顯示安全 【下一頁】

俄羅斯衛生官員周四（6日）批准使用單劑版「衛星5號」（Sputnik）疫苗，該款疫苗只需接種1劑，被命名為「衛星5號輕量版」（Sputnik Light）。同日，普京（Vladimir Putin）與俄羅斯副總理戈利科娃（Tatyana Golikova） 舉行視像會議時表示，俄羅斯出產的新冠疫苗「像AK突擊步槍般可靠」（reliable as a Kalashnikov assault rifle）。

單劑「衛星5號輕量版」疫苗製造商表示，有效率為79.4%。製造商發表聲明指，單劑疫苗可以縮短民眾獲得免疫力的時間，從而在短期內更進一步對抗疫情大流行。

墨西哥發現假俄羅斯新冠疫苗 藏在急凍汽水堆 【下一頁】

普京引用奧地利醫生今年年初發表關於疫苗有效性言論表示，「衛星5號」疫苗的原理與阿斯利康疫苗（AstraZeneca），及強生疫苗（Johnson & Johnson）相似，已經獲得數十個國家及地區批準使用。

責任編輯：李俊儀