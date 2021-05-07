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【投資學堂】大股東或管理層股權變化要留意 增持唔一定利好減持唔一定利淡？

股樓投資 11:00 2021/05/07

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一般散戶未必能詳細分析公司營運及前景，因此會留意「大戶」的動向。當然，管理層或大股東甚少「唱淡」自己公司，一般都是唱好為主，因此更值得留意是大股東或管理層會否真金白銀睇好公司。

一般來說，大股東或管理層減持，即使公司公告如何演繹為個人財政需要等原因，但市場普遍認為行動反映看淡公司前景，股價往往受壓，反之如果管理層或大股東增持，則反映看好公司前景，有利公司股價。

例如今日維達國際 （03331） 傳主席折讓6.6%沽出1,000萬股，令公司股價今日跌超過4%。

不過凡事沒有必然，假如公司大股東減持，但把股份轉手予更知名的投資者或大戶（如配售），那麼反而有利公司股價。大股東或管理層增持除了看好公司股價外，有時因為特別原因是要托價，例如銀行貸款與股價掛勾，假如營運環境轉差，大股東或管理層只能增持托價從而維持貸款，那麼增持則未必長遠有利股價。

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撰文 : 謝克迪, CFA

經濟 增持 減持 配售 維達國際（03331）

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