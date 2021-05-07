香港永明金融有限公司（「本公司」）憑藉其優異的強積金投資表現於理柏基金香港年獎 2021（「理柏」）榮獲八項大獎，獲獎基金類別涵蓋香港股票、港元進取混合型及港元平衡混合型。本公司更在今年獲頒股票類別和整體類別兩項團體獎。獎項結果乃根據截至 2020 年12 月 31 日之成分基金投資之穩定回報表現以及定性評審所頒發。

總括2020-2021年度，本公司榮獲包括2021年度《積金評級》「最佳強積金計劃」及2020 《指標》年度強積金大獎「強積金年度品牌大獎」在內合共38項強積金獎項*。

下列為本公司於理柏所榮獲的獎項：

• 團體獎 - 整體

• 團體獎 - 股票

• 香港股票 - 3年獎

• 港元進取混合型 - 3年獎

• 港元進取混合型 - 5年獎

• 香港股票 - 10年獎

• 港元進取混合型 - 10年獎

• 港元平衡混合型 - 10年獎

香港永明金融有限公司財富及退休金業務總經理潘紀紅表示：「我們很雀躍可以憑藉亮麗的基金表現於理柏獲取如此的成就。作為全港第三大強積金服務供應商，我們一直盡心盡力，打造專業而適合打工仔的退休金產品及服務，助客戶建構健康生活及建立終身理財保障。」

如欲進一步了解理柏基金香港年獎2021，請瀏覽 https://www.lipperfundawards.com/Awards/HongKong/

*有關各項大獎的詳細資料，請瀏覽

https://www.sunlife.com.hk/zh-hant/about-us/who-we-are/awards/

▲ 香港永明金融有限公司財富及退休金業務總經理潘紀紅很雀躍可以憑藉亮麗的基金表現於理柏獲取如此的成就。

永明金融簡介

永明金融是主要的國際金融服務機構，為個人及企業客戶提供保險、財富及資產管理方案。永明金融在全球多個市場發展業務，當中包括加拿大、美國、英國、愛爾蘭、香港、菲律賓、日本、印尼、印度、中國、澳洲、新加坡、越南、馬來西亞及百慕達。截至2021年3月31日止，永明金融管理的總資產為13,040億加元。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.sunlife.com。

Sun Life Financial Inc. 於多倫多 (TSX)、紐約 (NYSE) 及菲律賓 (PSE) 的證券交易所上市，交易代號為「SLF」。

Sun Life Financial Inc.為加拿大永明人壽保險公司的控股公司。香港永明金融有限公司為加拿大永明人壽保險公司的全資附屬公司並在香港營運。



（資料由客戶提供）

