【港股市況】恒生指數午後轉跌科指跌2%　港交所急跌3%（不斷更新）

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【疫苗氣泡】食衛局交代檢疫安排 縮短已打疫苗人士檢疫期 國泰航空午後轉跌
道指破頂，港股跟隨美股高開83點，恒生指數開報28721點，早段曾升近250點，其後升勢回順，恒生指數半日升149點，報28787點，成交749億元。恒生科技指數跌1.2%，報8038點。友邦 （01299） 升逾2%；恒生 （00011） 、中銀香港 （02388） 升逾1%破頂。科技股向下，騰訊 （00700） 跌0.9%；美團 （03690） 跌0.5%。
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焦點股：多圖講解重點消息
焦點新聞︰
【理財通】跨境理財通實施細則意見稿發布 總額度暫定1500億元人幣
即市走勢︰
【15：12】港股尾市跌約50點，報28584點。科指跌2.3%，報7948點。
【15：03】港交所 （00388） 跌勢略為喘定，最新跌2.1%，報457.2元，午後曾跌3%低見452.4元。
【15：00】上證午後轉跌0.7%；深證跌近2%；創業板指跌3.5%。
【14：52】港交所 （00388） 最新跌3%。
【新股IPO】港交所午後急跌近3% 中證監據報收緊內地企業境外上市
【14：47】港交所 （00388） 轉跌，跌幅擴大至2%，低見457元。中國據稱考慮收緊赴境外上市中資公司監管。
【14：45】赤子城科技 （09911） 跌7%，低見6.3元。據內地媒體報道，赤子城科技與字節跳動旗下流量平台達成全線合作，字節跳動最新否認，指相關信息不實。
【14：33】樂嘉思 （01867） 升兩成，破頂高見0.445元。
【14：25】虎都 （02399） 一度跌近三成，低見1.2元，最新仍跌近兩成，報1.34元。
【14：18】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至近6%，低見144.3元；長汽 （02333） 跌4.1%，低見19.38元。吉利 （00175） 、恒大汽車 （00708） 、五菱 （00305） 分別跌逾2%；廣汽 （02238） 跌近1.5%。
【13：54】港股最新轉跌1點，科指跌2%。
【13：26】山東墨龍 （00568） 今早曾逾兩成，破頂高見5.06元，最新仍升逾16%，報4.84元。
【13：26】李澤楷：已接種兩劑疫苗一段時間 不強逼同事接種
【13：21】佐丹奴 （00709） 升幅擴大至一成，破頂高見1.8元。
【13：14】啤酒股造好，百威亞太 （01876） 、青啤 （00168） 、潤啤 （00291） 分別升逾3%。
【13：11】快手科技 （01024） 最新跌近半成，低見245.4元。
【13：09】維達國際 （03331） 跌幅擴大至6.4%，低見25.55元。
【13：06】大市升幅收窄至約50點。
【13：04】阿里巴巴 （09988） 跌0.6%；騰訊 （00700） 跌1.2%；美團 （03690） 跌1.3%；小米 （01810） 最新升幅全消，跌0.2%。
【13：02】舜宇 （02382） 午後跌幅擴大，曾跌7%，低見172.1元。
【13：00】港股午後初段升約100點，報28740點；科指跌1.3%，報8028點。
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【12：59】入境旅客若完成接種疫苗 有望縮短強檢時間 國泰暫無起跌】
【12：55】信義光能遭大和瑞信花旗齊降目標價 從年初高位腰斬（附最新目標價）
【12：50】希望教育︰控股股東半年內將增持最多6000萬元股份
【12：00】恒生指數半日升149點，報28787點，成交749億元。恒生科技指數跌1.2%，報8038點。友邦 （01299） 升逾2%；恒生 （00011） 、中銀香港 （02388） 升逾1%破頂。科技股向下，騰訊 （00700） 跌0.9%；美團 （03690） 跌0.5%。
【11：44】港股中午收市前升約145點，報28781點；科指跌1.1%，報8045點。
【11：37】ATMX中，僅小米 （01810） 升0.8%。阿里巴巴 （09988） 跌近0.1%；騰訊 （00700） 跌0.9%；美團 （03690） 跌0.3%。
【11：30】內地股市半日個別發展，上證升0.4%；深證跌0.4%；創業板指跌1.3%。
【11：20】紙漿期貨升逾3%，玖紙 （02689） 升一成，高見12.42元；理文造紙 （02314） 升近8.5%，高見7.4元。
【11：18】恒生科技指數跌1%，報8050點。
【11：17】歐盟6大領域減中國依賴憂不利新能源股 信義光能7連跌暫連挫23%
【11：13】維達 （03331） 最新跌5.8%，低見25.8元，成交3.1億元。
【11：05】比亞迪 （01211） 跌4.9%；吉利 （00175） 跌2.6%；長汽 （02333） 跌1.8%；廣汽 （02238） 跌0.7%。
【11：01】大市最新升205點，報28842點，早段升幅曾一度收窄至不足100點。
【10：53】建行 （00939） 升1.1%；工行 （01398） 升1%；中行 （03988） 、農行 （01288） 升約0.6%。
【10：48】中遠海控 （01919） 升6.7%，破頂高見18.28元。
【10：45】煤炭股造好，中煤 （01898） 升4.1%，破頂高見4.84元；神華 （01088） 升0.4%，破頂高見17.28元；兗煤 （01171） 升3.4%，高見10.46元。
【10：39】跨境理財通總額度落實1500億人幣、銀行股未炒起 金管局：新方案增靈活性（第二版）
【10：28】中國稀土 （00769） 升14%，高見0.96元。
【10：25】平安好醫生 （01833） 升0.7%，高見89.7元。
【10：20】銀行股個別發展，滙豐 （00005） 跌0.6%；渣打 （02888） 跌0.4%；恒生 （00011） 升0.3%，破頂高見161.5元；東亞 （00023） 升0.8%；中銀香港 （02388） 升0.7%，破頂高見29.2元。
【10：17】港股升幅進一步收窄至不足100點。
【10：15】大市升勢回順，恒指升幅收窄至不足150點，報28771點，升133點。
【10：13】祖龍娛樂 （09990） 升4.7%，高見15.68元。
【10：07】百度 （09888） 逆市續跌1.6%，低見186元再創上市後新低。
【10：03】手機孖寶下跌。舜宇 （02382） 逆市跌近4%，低177元；瑞聲 （02018） 跌1.7%，低見41.75元。
【10：00】港股最新升逾200點，恒生指數升231點，報28869點；科指續升不足0.1%，報8138點。
【09：59】海底撈 （06862） 股價未止跌，今早逆市續跌3.3%，低見42.7元。
【餐飲股】海底撈股價較高位腰斬 分析師指復甦遜預期 看好另一股增長空間
【09：54】太古地產 （01972） 隨市升0.4%，高見22.85元。
【太古系】太古廣場辦公樓租金逾五年來首跌 瑞士寶盛私銀租用太古坊二座9.2萬呎樓面、呎租逾60元（第二版）
【09：54】健倍苗苗 （02161） 又見炒作，股價升近兩成，高見1.58元，成交571萬元。
【09：51】友邦 （01299） 領升，股價升2.2%，高見101.7元。股權變動資料顯示，The Capital Group於5月4日增持友邦105.36萬股或0.01%，涉及資金約為1.03億元，最新持股量增至9%。
【09：51】安能物流擬在港上市集資39億元 新創建曾參與第7輪融資
【09：51】信義光能 （00968） 遭大和及瑞信分別下調目標價至11.5元及19元，股價跌6.5%，低見10.3元。
【09：50】中國4月財新服務業PMI為56.3，較預期的54.2為高。
【09：49】毛記葵涌 （01716） 升17%，高見1.15元，成交472萬元。
【09：44】金價突破1800美元關口，黃金相關股造好，山東黃金 （01787） 升8.6%；紫金 （02899） 升3.6%；招金 （01818） 升6.3%。
【09：42】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌近0.1%；騰訊 （00700） 升0.3%；美團 （03690） 升0.8%；小米 （01810） 暫無升跌。
【09：41】千百度 （01028） 升1.5倍，破頂高見0.56元，成交6917萬元。
【09：41】港股早段升約150點，報28788點；科指升0.01%，報8138點。
【09：37】維達 （03331） 跌近3%，低見26元，成交2.6億元。維達主席李朝旺傳折讓6.6%沽1000萬股。
【異動股】維達跌逾3% 主席李朝旺傳折讓6.6%配股套現2.6億元
【09：35】EPRINT （01884） 飈升一倍，破頂高見0.7元。EPRINT預期年度公司權益持有人應佔純利，按年增長不少於一倍。
【09：33】李寧 （02331） 股價再升3%，破頂高見71.9元；安踏 （02020） 升1.3%；特步 （01368） 回吐4.4%，低見7元。
【09：28】疫苗股反彈，康希諾生物 （06185） 升4.1%，開報323元；復星醫藥 （02196） 升5.2%，開報50.8元。
【09：27】佐丹奴 （00709） 發盈喜，料中期扭虧為盈，股價升4.4%，開報1.68元，成父67.9萬元。
【盈喜】佐丹奴料上半年業績扭虧為盈 主因社交距離措施放寬、租金優惠等
【09：25】百濟神州 （06160） 績後高開2.6%，開報189.6元，成交近19億元。
【09：25】中國有色礦業 （01258） 配股，股價開報4元，跌11.5%，成交10.3億元。
【09：20】恒生指數開報28721點，升83點，恒生科技指數升0.3%，報8158點。港交所 （00388） 升0.6%。騰訊 （00700） 升0.4%；美團 （03690） 升0.8%；阿里巴巴 （09988） 偏軟跌0.3%。
【09：13】期指開報28564點，升40點或0.1%。
【09：03】恒指黑期升約111點，報28702點；道指期貨升2點，報34444點。
【08：55】恒生CEO鄭慧敏接受治療短期休假3個月 關穎嫺任署理行政總裁
【08：30】百濟神州首季扭轉為盈 淨收益近6650萬美元
【07：45】中國有色礦業折讓12%配股 籌淨9.8億元
【07：45】港股ADR收報28596點，跌40點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報49.13元，跌0.02元或0.04%；騰訊 （00700） ADR折合報608.78元，跌1.72元或0.3%。
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【07：30】美國失業救濟數據勝預期，加上德國政府表態，反對華府倡議豁免新冠疫苗專利，多項利好因素刺激美股道指再破頂，道指收市升318點或0.9%，報34548點，持續第二日創新高。標指回升0.8%，報4201點。納指倒升0.4%，報13632點。
【開市9點半】理財通意見稿出爐 北水首日回歸走資近4億 招銀升恒指目標價
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責任編輯︰梁浩碩